Ch: Bien, aunque pretendo que sea una relación utilitaria, y a veces me pierdo en el camino.

T: Me parecen peligrosas, traen mucha soledad. Uno piensa que te conectan con la gente, cuando en realidad conectarte es verte en persona. Aparte, pasás una hora buscando algo en las redes, lo encontrás y seguís buscando. Con ellas es más fácil continuar que parar. Me parecen una mierda, pero bueno, estoy metido y me cuesta salir.

P: Aún no logro mostrar en ellas lo que quiero mostrar. Las uso poco y nada, ya que suelo contradecirme: Si muestro sólo cosas de laburo, me cagan a puteadas porque quieren ver qué desayuno. ¡Y a mí no me importa mostrar eso! Es difícil. Es un montón de lo que sostiene Toto pero, por otra parte, se transformó en una de nuestras mayores armas de promoción.