–La imagen de la actriz puede sugerir cierto descontrol. Muchos me dicen: "¡Uy, con cuántos andarás!". Bueno, lamento desilusionarlos, pero no la voy de ochenta novios. También tiene que ver con lo que se quiere: yo no busco nada, no tengo la desesperación ni me enrolo en la lista de las solteras. Como que no pertenezco a ese lugar. Ni siquiera me entusiasma que me presenten a alguien.