–Dicen que detrás de una crisis siempre hay una nueva oportunidad. ¿Cómo fue en tu caso?

–Yo primero toqué fondo, pero siempre fui una mujer muy optimista. Y cuando nos separamos pensé que Fabián y yo ahora íbamos a tener una nueva oportunidad para ser felices, porque nuestra pareja, el último año y medio, no estaba bien. Los dos estábamos alejados, ya no funcionábamos como matrimonio… Eramos como dos amigos. El proceso no fue fácil, porque estuve muy angustiada y me la pasé llorando durante muchos meses porque las cosas no estaban bien en mi matrimonio, y me costaba muchísimo asumirlas y decirlas. Lo que peor me hacía era tener que desarmar la familia. Crecí con padres separados y no quería repetir lo mismo con mis hijas. Por suerte, mi psicólogo, mi hermana (Gege Neumann) y mis amigas me contuvieron y me ayudaron.