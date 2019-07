View this post on Instagram

Puerto Rico se unió como nunca, no quiero que este día termine. El agua de lluvia nos bendijo la historia que le contaremos a nuestros nietos. La sangre que nos corre por las venas aguantó el Sol del cañaveral bajo castigos que nos hacen fuertes hoy. En estos momentos Puerto Rico es otro, la gente quiere cambio, estamos cansados del abuso pero no nos cansaremos de luchar. 🇵🇷 [R] Puerto Rico is united like never before and I don’t want this day to end. The rainwater blessed us with a story that we will tell our grandchildren. The blood that runs through our veins is the same blood that endured the sun when we were slaves to sugarcane. That past endurance is what makes us strong today. I can tell that Puerto Rico is different after these days of protest. The people want change. We are tired of the abuse but we will not tire from the fight.