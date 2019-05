–Más que en los argumentos o los relatos, creemos en los hechos. Hay obras por todos lados, lógicamente no todas de esta envergadura o la del Viaducto Mitre, donde sacamos ocho barreras y abrimos cuatro pasos que eran calles sin salida. Para fines de junio inauguraremos una obra similar, el Viaducto San Martín, paralelo a Juan B. Justo y donde se abrirán veinte cruces, sacando nueve barreras y once calles sin salida. Es una transformación histórica para la Ciudad. Y tanto o más importantes son las 54 nuevas escuelas que construimos. O la integración que estamos haciendo en las villas. Eso, como este Paseo del Bajo, también fue planificado en la época de Mauricio como jefe de Gobierno. Trabajar en equipo nos da una posibilidad enorme. No creo que haya sólo un argumento de campaña: cada uno valora las obras que lo benefician. Hay gente que ganará mucho tiempo con el Paseo del Bajo, así como otros ya lo hacen viajando en Metrobús.