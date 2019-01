"Yo nunca gané uno, así que mi hijo me superó. Nos encontramos con (Barack) Obama y lo presentaron como el bebé más famoso del mundo, me llamó Diego Maradona, que lo quería conocer, estuvo en la casa de Gobierno con Mauricio Macri, fuimos a verlo a Lionel Messi a España… Pasaron tantas cosas con Mirko, que no lo puedo creer. Llegamos a Grecia y su cara estaba en los diarios. En China nos paraban para sacarle fotos. Es el amor de mi vida. Ojalá tanta exposición ayude a otras personas que también quieren ser padres en la Argentina", dijo Marley al acompañar a Mirko a recibir la distinción.