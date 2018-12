"Como me pasa siempre… Me llega la invitación a un evento hermoso, una gala y salgo a buscar un vestido para la ocasión. Y el vestido más grande no me entra. Mis "120-100-115" están nuevamente fuera de límites. Y yo termino frustrada con todo, llorando en mi auto", escribía en su cuenta de Twitter. A poco de ese posteo, el diseñador Santiago Artemis la contactó y prometió hacerle un diseño exclusivo y a medida.