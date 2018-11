El relato del barra coincide con el del chofer, Darío Rubén Ebertz, quien hace nueve años traslada al plantel de Boca: "Al llegar a esa esquina supe que algo iba a pasar, no se veían miembros de Seguridad y no está el fenólico que aisla al micro de la gente, como tantas otras veces. Le hice señas al policía que venía adelante para que los dos aceleremos y pasemos lo más rápido posible. Pero cuando estaba girando, una piedra me rompió el vidrio y una botella me pegó en la cabeza. Me desvanecí y temí lo peor…".