Dolina: A mí me parece que la pasión está sobrevaluada. Pasión es padecimiento, tiene un significado negativo. La pasión de Cristo no es que Cristo era hincha de Boca, ¡es el padecimiento de Cristo! Cuando los antiguos decían que el amor era una pasión, hablaban de una obnubilación. Así que yo no sé si quiero ser la pasión, los huevos… Quién sabe, si yo hubiera tenido que elegir, a lo mejor sería hincha de River.

Casella: A mí nunca me gustó el apoderamiento de la pasión y de la garra del hincha de Boca. No por River, sino que me pongo a pensar: si sólo Boca es la pasión, ¿qué queda para un hincha de Racing, que es un apasionado totalmente insensato?