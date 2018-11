–No sé, no era correcto. Me daba miedo que quedara como algo oportunista, por eso si hice notas fue con cuidado y con miedo. Hoy me siento más segura, porque hice el camino largo. Trabajé mucho en Estados Unidos y acá, y desde abajo, mucho en teatro independiente. Hoy si me preguntás por mi transexualidad me siento respaldada por mi trabajo atrás, porque no me interesa mi carrera en mi militancia o por haber estado en la red carpet con Mick Jagger. En ese momento me movía con la mirada de Nico, de su familia, del medio…