Revelan nueva denuncia contra Gabriel Cubillos por secuelas graves tras cirugías estéticas: “Le faltó quitarme la vida”

La mujer aseguró que una lipólisis láser y una perfiloplastia le dejaron lesiones en abdomen y cuello, inflamación crónica en las piernas y afectación digestiva, además de presuntas amenazas, tratos inhumanos y presiones económicas - crédito @juanmdiazma / X

El Concejal Juan Manuel Díaz, representante del Nuevo Liberalismo en el Concejo de Bogotá, alertó públicamente sobre la llegada de múltiples denuncias al Cabildo Distrital referidas a procedimientos realizados por el doctor Gabriel Cubillos en la Clínica de Obesidad y Envejecimiento.

Según los testimonios, lo que empezó como una promesa de transformación física terminó en una experiencia marcada por el dolor crónico, la ruina financiera y daños físicos irreversibles.

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Los informes y relatos presentados ante el Concejo incluyen casos de deformidades, quemaduras severas, movilidad reducida, y lesiones en órganos y nervios. Varias víctimas describieron sus experiencias como una “carnicería”, en la que la búsqueda de belleza se transformó en un calvario que amenaza su vida y afecta su salud mental.

El caso de Jenniffer Guevara: secuelas y denuncias

Uno de los testimonios más recientes y desgarradores es el de Jenniffer Johana Guevara, que se sometió a una lipólisis láser y una perfiloplastia bajo la supervisión de Gabriel Cubillos.

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Guevara relató que la intervención le produjo quemaduras graves en el abdomen, lesiones en el cuello que impiden la movilidad, inflamación crónica en las piernas e incluso daños en el sistema digestivo por la administración de medicamentos sin justificación médica.

Jenniffer Johana Guevara denunció que una lipólisis láser y una perfiloplastia supervisadas por Gabriel Cubillos le causaron quemaduras, lesiones en el cuello e inflamación crónica - crédito @juanmdiazma / X

“Él acabó con mi familia. Le faltó quitarme la vida”, afirmó Jenniffer en su testimonio. La paciente también denunció tratos inhumanos, presencias no autorizadas de personas extranjeras durante su cirugía y ocultamiento de su estado de salud ante otros pacientes.

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Aseguró que fue usada como “conejillo de indias” y que tuvo que pagar más de $65 millones para atender las secuelas y cuidados postoperatorios, tras haber invertido inicialmente $30 millones.

La denunciante asegura haber recibido un trato deshumanizado, sin analgésicos ni cuidados postoperatorios adecuados, y presionada para continuar tratamientos costosos que la llevaron al endeudamiento y la venta de bienes personales.

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Jenniffer Guevara describió haber sufrido amenazas e intimidaciones por parte de Cubillos, que, según varios testimonios, recurre a videos desafiantes para amedrentar a quienes lo denuncian. Además, resalta que la credibilidad del médico se sustentaba en la difusión de reportajes en medios internacionales y testimonios de supuestos pacientes satisfechos.

Crisis de salud pública: aumento de muertes y negligencias

El concejal Juan Manuel Díaz alertó en el Concejo de Bogotá sobre múltiples denuncias contra Gabriel Cubillos en la Clínica de Obesidad y Envejecimiento - crédito @juanmdiazma / X

La situación expuesta en Bogotá no es un hecho aislado. Según reportes de Medicina Legal, las muertes derivadas de procedimientos estéticos aumentaron 130% en Colombia en los últimos años. Bogotá, Cali y Medellín concentran la mayor cantidad de casos y denuncias por complicaciones severas, entre las que se encuentran infecciones mortales y necrosis.

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Cada año, en la capital del país se registran más de 1.400 denuncias asociadas a cirugías plásticas con resultados adversos. Decenas de mujeres mueren o quedan con graves secuelas a manos de personal que, amparado en vacíos legales, realiza procedimientos sin las especialidades quirúrgicas requeridas.

Cierre temporal y cuestionamientos sobre la habilitación profesional

Ante la gravedad de las irregularidades reportadas, la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) determinó el cierre temporal del servicio de cirugía plástica y estética de la Clínica de Obesidad y Envejecimiento. La inspección reveló que se practicaban intervenciones sin habilitación y se obstaculizaban los controles oficiales.

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Los testimonios sobre procedimientos estéticos en Bogotá describen dolor crónico, ruina financiera y daños físicos irreversibles en pacientes atendidos por Gabriel Cubillos - crédito Composición fotográfica @juanmdiazma/ X Y doctorcubillos/ Sitio web

Aunque figura como director científico, Gabriel Cubillos es médico general egresado de la Universidad Industrial de Santander. Sobre él pesan antecedentes de cuestionamientos éticos y médicos por las técnicas empleadas y los resultados obtenidos en sus pacientes.

Exigencia de justicia y control efectivo

La tragedia vivida por pacientes como Jenniffer Guevara y la recordada muerte de Yulixa Toloza reactivaron los reclamos sociales y políticos en el país. El Concejo de Bogotá y los denunciantes exigen a la Fiscalía General de la Nación y a los entes judiciales que actúen con contundencia.

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Insisten en que Gabriel Cubillos debe responder ante la justicia por los daños físicos, psicológicos y económicos generados. “La vida y la salud mental de las mujeres no son un negocio lucrativo para ‘médicos’ que juegan a ser dioses en quirófanos sin ley”, enfatizó el concejal Díaz.