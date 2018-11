Pedro: Lo que odié en su momento fue que Paula llevase a escena nuestras peleas de novios. Si ese día habíamos discutido, la cachetada en el sketch era más intensa y el beso final era una porquería. En ese momento éramos Peter y Paula. Hoy todo será un redescubrimiento. Porque nuestra relación –y hasta la manera de pelearnos– es otra. El gran defecto de Pau es la ansiedad: no te respeta los tiempos de ensayo, y todo le da inseguridad. Por otro lado es una gran comediante: suelta, graciosa y con matices. Porque no sólo atiende el texto: está dispuesta a jugar. No le tiene miedo al ridículo, y eso me vuelve loco.

Paula: Siempre me acuerdo de la primera vez que hicimos teatro. Habíamos empezado el ensayo general de Despedida de solteros (2011/12). Se sentó en un rincón y se puso a llorar. La presión de haber pasado de ser un productor de tele a un protagonista de temporada era demasiada. ¡Y mirá ahora…! Tiene un imperio. Y lo admiro tanto no sólo por su garra, sino también por el don de ser cabeza de equipo. Se encarga de generar un espíritu de compañerismo tanto abajo como arriba del escenario. Aunque esa obsesión de que todo sea perfecto también es jodida. Para él cada función es única: te modifica líneas y escenas hasta el último telón. Lo vi corriendo a actores en pata para explicarles qué y cómo mejorar para la próxima vez. Y yo, que soy bastante caprichosa con esas cosas, tenía que fumarme que me cambiase el chiste veinte veces.