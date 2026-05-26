Colombia

Karol G fue ovacionada en los AMA’s por sus premios a la Excelencia Artística y Mejor Álbum Latino del Año

La colombiana recibió el reconocimiento de manos de John Legend. El artista estadounidense reconoció que la paisa consiguió estos premios gracias a su trabajo arduo y al logro de haber sido ‘headliner’ en Coachella 2026

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La colombiana calificó el reconocimiento como un acto legendario para su carrera - crédito @AMAs/X

La noche del 25 de mayo de 2026, en los American Music Awards, Karol G fue sorprendida con dos reconocimientos, significativos para la carrera de la artista colombiana y que le permitieron llevarse a casa dos trofeos: Mejor Álbum Latino del Año y el Premio Internacional de Excelencia Artística.

Fue John Legend, cantante y compositor estadounidense, quien anunció en vivo y sin previo aviso que Tropicoqueta había ganado el premio a Mejor Álbum Latino del Año.

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La espontaneidad de Karol G se hizo evidente en el escenario y hubo gritos de alegría ante un reconocimiento que no esperaba. “Wow. Qué honor, John, que tú me hayas entregado este premio”, dijo al tomar la palabra.

“Es Legend”, agregó, mientras el artista sonreía por el juego de palabras con su apellido. “Este va a ser un momento legendario en mi carrera, sin duda”, afirmó.

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El cantante no dudó en reconocer el talento de la Bichota y el logro que consiguió en Coachella - crédito @AMAs/X

La edición número 52 de los AMAs convirtió a la antioqueña en la primera artista colombiana en recibir el galardón de Excelencia Artística, un premio que no se entregaba desde 2009, cuando fue otorgado a Whitney Houston.

La lista de homenajeados anteriores incluye a Michael Jackson, Beyoncé, Led Zeppelin y los Bee Gees. Ni la misma Shakira ha ostentado este premio en sus 33 años de carrera musical.

Legend llegó al escenario para presentar ese primer reconocimiento y describió el momento de la carrera de Karol G con una frase que sintetizó el tono de la noche: “Hay artistas que hacen éxitos, y luego hay artistas que hacen historia”.

Karol G interpretó Ivonny Bonita en los AMAs donde recibió un reconocimiento por su trabajo 'Tropicoqueta' - crédito REUTERS/Mario Anzuoni
Karol G interpretó Ivonny Bonita en los AMAs donde recibió un reconocimiento por su trabajo 'Tropicoqueta' - crédito REUTERS/Mario Anzuoni

Recordó que en abril de 2026 la colombiana se había convertido en la primera artista latina en ser cabeza de lista en Coachella y que su gira Viajando Por El Mundo Tropitour vendió más de 2 millones de entradas en cuatro días, lo que obligó a ampliar el calendario de 39 a 63 presentaciones en estadios de todo el mundo.

“Eso no es solo una base de fans”, afirmó, para después agregar que se trata de un movimiento.

Antes de la entrega, Karol G había abierto la gala con una interpretación en solitario de Ivonny Bonita, uno de los sencillos de su trabajo discográfico Tropicoqueta.

Apareció sola en el escenario, con un vestuario plateado de transparencias, en una puesta en escena que apostó por la voz y la presencia escénica sin elementos adicionales.

Al recibir el galardón de Excelencia, habló del propósito que guía su trabajo. “Más que nada, esta carrera me ha dado lo más importante en mi vida: el propósito”, expresó.

Momento en el que Karol G recibe su segundo galardón de manos de John Legend - crédito REUTERS/Mario Anzuoni
Momento en el que Karol G recibe su segundo galardón de manos de John Legend - crédito REUTERS/Mario Anzuoni

Agregó que se siente emocionada de poder servir como puente para que sus seguidores o quienes escuchen alguna de sus canciones puedan sanar esas heridas del pasado. “Estoy feliz de poder interpretar una canción y decir cosas en mi canción que se convierten en la voz de muchas personas, en un lugar de sanación, un lugar seguro”.

Cerró con un mensaje directo a sus seguidores: “Para todos mis fans alrededor del mundo, los amo mucho”.

El álbum le dio sustento tanto a la gira como a los dos reconocimientos de la noche, que Legend selló con una petición ante las cámaras: “Tienes que sostener los dos trofeos. Vamos a tomar una foto con los dos”.

Las reacciones en redes sociales tras la presentación de la paisa en el evento no tardaron en aparecer, desde comentarios por su atuendo elegido para la alfombra roja hasta la elección del tema que interpretó para un público completamente anglosajón cantando en español.

Mensajes como: “Histórica ella, rompiéndola como siempre”; “Tremendo reto lograr cantar en español para un público completamente en inglés” o “Grande mi reina”, fueron solo algunos de los que acompañaron a la artista de parte de sus fans.

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