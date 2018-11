Pedro: ¡Me encantaría volver a casarme! Siempre estoy dispuesto a todo lo que derive en una buena fiesta. Pero lo de otro hijo…

Paula: Yo me casaría cada cinco años. Y ya te digo que me gustaría tener hasta un cuarto hijo, Pepe. Es un bardo criarlos con presencia absoluta como elegimos, cuando calme este colpaso llamado Balta, que está terrible. No me imagino no estando embarazada ni dando la teta nunca más… No me resigno. Definitivamente, a fin de 2019 vamos a empezar a buscar el tercero.