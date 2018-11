Paula: Yo le propuse a Pepe volver a trabajar juntos. Estábamos almorzando y, así muy casual, le pregunte: "Che, ¿qué onda el teatro este año?". Me conoce tanto que levantó la mirada y me dijo: "¿Por qué? ¿Te interesa?" (risas). Y me embaló con sus ganas. Todos los años me invitaba. Pero yo sentía que debía quedarme con mis hijos. Era redondo: lo acompañábamos a él y los tenía 24×7. Esta vez, sin programa diario, tuve tiempo y ganas de probar este regreso. Y ver a Oli (5) y a Balta (2) tan fanáticos del teatro, tan adaptados a esta vida, hace más fácil cualquier decisión. En casa, de 18:30 a 20 se baila. Ponemos música y nos movemos los cuatro como locos. Oli hace dos pasos y hasta se agacha para saludar al imaginario público. Está convencida de que este año actuará con nosotros. Hace poco le regalé un vestido de lentejuelas rosas y ya me dijo que va a colgarlo en el camarín al lado del mío, para usarlo en el saludo final. Naturalizaron este juego y ése es un gran plus para mí.