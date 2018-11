Pedro: Desde que Oli se fue, en la cama hay un hueco que nos angustia… No sé, Pau: ¿ponemos un mueble?

Paula: ¡Creíamos que nunca pasaría! La ley del colecho dice que los chicos que tienen la seguridad de dormir con sus padres se van solos. De un día para otro, Oli agarró su osito y se fue a su cuarto. A Balta siempre le gustó dormir en su cuna: ¡amasa la sábana fría feliz! Yo estoy fascinada de dormir sola con mi marido…¡porque los tengo en el cuarto de al lado! (risas) Todavía siento la necesidad de la cría cerca, de hecho me fascina pasarme a la cama de Balta (risas). Hace poco la encontré a Oli durmiendo en el piso como borracha, así que cada tanto espío…Si no es que mi hija me llama a las tres de la mañana para que la duerma con masajitos en los pies, como lo hice desde que nació. ¡Pero dormimos seis horas de corrido! Ahora me levanto a limpiar todo con una energía irreconocible…

Pedro:…Y sobre las manías, Paula pasó de acariciarme los pezones compulsivamente hasta irritarlos (como "una Dj del pezón"), a la necesidad de rosarnos los piecitos…

Paula: …ya me pegó el del volumen de la tele, que siempre debe quedar en par. Y está obsesionado con desarmar la cama antes de dormir: tiene que tener la sábana suelta para asomar los pies. Fuera del cuarto, hay miles más. Después del GTA llegó el PSE2019 (Videojuego Pro Evolution Soccer), al que Pedro juega sobre la mesa ratona. A lo ya sabido, que no cambia un pañel porque es fóbico a la caca de bebe, ni una lamparita, porque dice "el mantenimiento en mi gran fracaso", se suma una nueva, ¡no cierra las alacenas! (risas)

Pedro: ¿Contamos los de la experta en nutrición?

Paula: (risas) Estoy obsesionada con la alimentación. Dejé de lado los envases plásticos, por los de vidrio o madera (como así también "abrigar a mis hijos hasta la asfixia", aunque sí los deja "andar en patas" porque "así regulan su propia temperatura"). Compro pollo y carne en una carnicería orgánica de Belgrano y el pan y las verduras en otra tienda orgánica de San Isidro. Solo piso el supermercado para los productos de limpieza. Leí tanto sobre alimentación que cuando leo las etiquetas de todo lo que consumimos, me da un ataque. ¡Aprendamos a leer las etiquetas! Después tenemos hábitos muy firmes a nivel familiar, por ejemplo, en casa no se come con el televisor encendido.