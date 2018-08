–De chico siempre me rebelaba contra la autoridad. Decía que quería ser artista, doctor o mecánico. Recién en cuarto grado me dejaron subir al escenario: hice de Laprida, el del Congreso de Tucumán. Mi pasión por la actuación había empezado a los ocho años, cuando fui con mi mamá y mi hermana a ver Goldfinger (1964), la famosa película de James Bond. Ese día, cuando llegué a mi casa, empecé a escribir una adaptación de la película para hacer en la escuela, aunque nunca la llevé a cabo. Antes, ser artista era "cosa de gays y drogadictos". Entonces preferí dejarla encajonada y terminé estudiando para tornero mecánico. Mi viejo no quería que fuese actor y nunca me vino a ver al teatro. Mi vieja sí, y le decía a mi novia que me veía un poco durito. Yo no nací rebelde: me hice rebelde para ser actor y defendí mi profesión de manera caprichosa. Mi formación académica es exigua. Recuerdo que me hice socio de River porque ahí daban clases de teatro. Mi primera maestra fue Adelma Lago. Yo era de San Lorenzo y me terminé haciendo "gallina". En el '76 me recomendaron que fuera al conservatorio, un lugar por el que encima pasaba todos los días cuando iba a trabajar a un taller de tornería. Al final me decidí y entré gracias a un plan que no exigía título secundario. Pero me fui muy pronto, porque la disciplina imperante me agobió. Y conocí a Mónica, uno de mis grandes amores.