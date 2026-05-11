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Alexis Ayala cambia de imagen tras anunciar su divorcio de Cinthia Aparicio

Luego de confirmar su divorcio tras cinco años de relación, el actor compartió su nuevo look. Sus seguidores se preguntan si este cambio responde a proyectos laborales o refleja una renovación emocional tras la ruptura

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Alexis Ayala y Cinthia Aparicio se comprometieron
El divorcio de Alexis Ayala y Cinthia Aparicio se produce tras más de dos años de matrimonio y cinco años de relación consolidada en el medio artístico (Foto: Instagram/@alexisayala)

Alexis Ayala inicia una etapa pública marcada por un cambio de imagen, la confirmación de su divorcio de Cinthia Aparicio y la atención renovada de sus seguidores ante el rumbo que toma su vida personal y profesional.

Tras anunciar el fin de su matrimonio, el actor enfrenta especulaciones en redes digitales sobre los motivos de la separación y los posibles efectos en su presente laboral y sentimental.

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El divorcio con Cinthia Aparicio y la reacción pública

La ruptura entre Alexis Ayala y Cinthia Aparicio ocurrió después de casi cinco años de relación y poco más de dos años de matrimonio. Ambos actores habían consolidado su historia de pareja tras conocerse en 2021 durante las grabaciones de la telenovela Si nos dejan.

En sus declaraciones, Ayala explicó que la falta de tiempo influyó en la decisión de separarse. Detalló que la carga de trabajo de ambos, así como los compromisos de Aparicio en San Luis Potosí, provocaron una distancia que deterioró la convivencia como pareja. El propio Ayala señaló que el cariño entre ellos permanece, al asegurar que seguirá siendo su “mayor porrista”.

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(Instagram: @cinthiaparicio)
La diferencia generacional nunca fue un obstáculo público para la relación de Alexis Ayala y Cinthia Aparicio, marcada por la complicidad profesional y personal (Instagram: @cinthiaparicio)

Pese a la separación, Ayala y Aparicio mantienen colaboraciones profesionales. Actualmente comparten proyectos como la obra de teatro Las mujeres son de Venus... los hombres ni madres y la telenovela Sabor a ti. Esta cercanía se reflejó hace unos días cuando el actor publicó un video en el que Cinthia aparece al fondo de un camerino, lo que generó especulaciones en redes sociales sobre la naturaleza de su relación actual.

El nuevo look de Alexis Ayala y los rumores sobre su vida sentimental

De manera paralela a la confirmación del divorcio, Alexis Ayala dio a conocer su nuevo look. El actor compartió en redes sociales una serie de fotografías en las que se aprecia que oscureció parcialmente su cabello canoso, lució una barba más definida y mostró un aspecto que sus seguidores calificaron de más pulido y maduro.

La frase 'Madurez es contar la historia completa', publicada por Ayala tras la ruptura, provoca reacciones encontradas entre sus seguidores en redes sociales (IG)
La frase 'Madurez es contar la historia completa', publicada por Ayala tras la ruptura, provoca reacciones encontradas entre sus seguidores en redes sociales (IG)

Este giro coincidió con la etapa de transformación personal que atraviesa Ayala y generó preguntas sobre si este cambio responde solo a motivos profesionales o si también refleja una renovación emocional.

El propio Ayala no ha señalado la razón específica de su nueva imagen. Sin embargo, en foros y comentarios en plataformas sociales se señala que podría deberse tanto a nuevos proyectos actorales como a un ajuste derivado del proceso de divorcio.

La publicación de las fotos generó una ola de mensajes de apoyo y halagos a Ayala. En paralelo, varios usuarios se preguntaron si el actor estaría abierto a iniciar una nueva relación tras la conclusión de su matrimonio con Aparicio.

El nuevo look de Alexis Ayala, con cabello canoso oscurecido y barba definida, coincide con una etapa de transformación personal tras su separación (IG)
El nuevo look de Alexis Ayala, con cabello canoso oscurecido y barba definida, coincide con una etapa de transformación personal tras su separación (IG)

Juntos, aunque de distinta manera

Tras la separación, Alexis Ayala publicó en X la frase: “Madurez es contar la historia completa”. La expresión provocó reacciones divididas entre sus seguidores. Algunos interpretaron el mensaje como un acto de transparencia, mientras que otros expresaron críticas, preguntando si el actor intentaba responsabilizar a Cinthia Aparicio de la ruptura: “MADUREZ es no publicar tus asuntos personales en redes sociales” y “Ahora vas a atacar a tu esposa? En verdad que cada día te superas” fueron de los comentarios destacados.

Alexis Ayala sorprende con un cambio de imagen tras confirmar su divorcio de Cinthia Aparicio, generando atención en redes sociales (IG)
Alexis Ayala sorprende con un cambio de imagen tras confirmar su divorcio de Cinthia Aparicio, generando atención en redes sociales (IG)

Ante la polémica, Ayala no respondió directamente a sus detractores. Sin embargo, en entrevista con CARAS, el actor explicó que su intención no era atacar a su expareja, sino reflexionar sobre el proceso personal detrás de la separación.

El propio actor reafirmó en esa conversación: “La miro desde un lugar de respeto y de amor, porque el amor se transforma. Ella siempre fue el amor en mi vida, y estoy muy agradecido de haber podido vivir y conservar esa historia de amor. Aunque no nos veamos en ese horizonte, no quiere decir que no nos veamos en otros horizontes”.

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