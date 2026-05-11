Colombia

Iván Cepeda se aferra a un palo de mango para ganar la Presidencia de Colombia en primera vuelta: “Pasamos de lejos”

El aspirante utilizó la simbología cultural para fortalecer su mensaje político y consolidar la confianza de sus seguidores en la campaña electoral que avanza en medio de la carrera por ocupar la Casa de Nariño tras la salida de Gustavo Petro

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La publicación del aspirante a la Presidencia desató todo tipo de comentarios - crédito Iván Cepeda / X
La publicación del aspirante a la Presidencia desató todo tipo de comentarios entre sus seguidores y críticos - crédito Iván Cepeda / X

Iván Cepeda, candidato presidencial, reiteró su convicción de ganar en primera vuelta tras congregar a una multitud en la Plaza Alfonso López de Valledupar (Cesar). Durante su intervención, recordó la tradición local que asocia el éxito electoral con llenar la plaza y sobrepasar la ubicación del árbol de mango, un símbolo arraigado en la región.

Para el aspirante, la llamada tradición del palo de mango representa un respaldo cultural a sus aspiraciones presidenciales, lo que emocionó a los seguidores de la izquierda colombiana a través de las redes sociales, aunque llenó de críticas sus publicaciones.

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De acuerdo con el candidato, la creencia popular sostiene que aquel que logra llenar la Plaza Alfonso López y superar el lugar del emblemático árbol de mango tiene altas posibilidades de llegar a ser elegido como el Presidente de Colombia, por lo que se mostró muy confiado en que el domingo 31 de mayo de 2026 tendrá resultados favorables para él y sus seguidores.

La publicación demostró la confianza que se tiene el candidato de la izquierda colombiana - crédito Iván Cepeda / X
La publicación demostró la confianza que se tiene el candidato de la izquierda colombiana - crédito Iván Cepeda / X

“En Valledupar, existe la leyenda de que quien llena la Plaza Alfonso López y sobrepasa el lugar donde está el emblemático árbol triunfará en las elecciones. Ayer ese lugar lo pasamos de lejos con la multitud que colmó la Plaza. Vamos a ganar en primera vuelta”, puntualizó Iván Cepeda en su publicación a través de su cuenta de X, en la que demostró su convicción frente a lo resultados de las elecciones presidenciales.

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Cabe mencionar que en las imágenes compartidas en las plataformas digitales se aprecia el apoyo que tiene el candidato en Valledupar, aunque esto solo se verá reflejado en las cifras oficiales de la Registraduría tras las votaciones.

El respaldo de Gustavo Petro a Iván Cepeda

Cabe mencionar que el candidato cuenta con el apoyo del actual presidente para lograr su objetivo, pues como respuesta a las dudas públicas sobre su preferencia política, Gustavo Petro expresó sin reservas su respaldo a Cepeda como posible sucesor.

El mandatario que abandonará la Casa de Nariño el 7 de agosto de 2026 justificó esta decisión citando la defensa constante de los derechos humanos y la paz, así como la trayectoria personal del candidato.

Petro precisó: “Yo, como militante que soy del progresismo colombiano, le propuse a Iván Cepeda ser el candidato presidencial de mi partido. Lo hice por dos razones: 1. Por su lucha personal de defensa irreductible de los derechos humanos y la paz, y 2. Por su biografía real. Su vida”.

Con la postura de Petro, la candidatura de Cepeda tiene un impulso adicional, pues este respaldo añade un matiz determinante al proceso electoral en Colombia.

Centenares de personas asistieron a la plaza pública para presenciar el discurso - crédito Iván Cepeda / X
Centenares de personas asistieron a la plaza pública para presenciar el discurso - crédito Iván Cepeda / X

Relación entre Gustavo Petro y el padre del candidato, Manuel Cepeda

Al reiterar su respaldo, Gustavo Petro recordó su vínculo con Manuel Cepeda, padre de Iván Cepeda, y los riesgos vividos por su militancia política en épocas de violencia. En su mensaje señaló que el asesinato de Manuel Cepeda fue obra de funcionarios estatales, y recordó su propia salida temporal del país para resguardar su seguridad, gracias a la intervención del entonces presidente César Gaviria.

Fui amigo del senador Manuel Cepeda, y me dolió su asesinato por funcionarios del estado, yo era el tercero de la lista a ser asesinado que Manuel encabezaba”, declaró Petro en su cuenta de X.

La publicación del presidente reabrió el debate sobre la sucesión dentro del progresismo colombiano - crédito @petrogustavo/X
La publicación del presidente reabrió el debate sobre la sucesión dentro del progresismo colombiano - crédito @petrogustavo/X

Petro explicó que formaba parte de una lista de objetivos, lo que motivó su exilio. Esta vivencia personal se convierte en ejemplo del respaldo que le brinda hoy a Iván Cepeda.

Cabe mencionar que el recuerdo de esos acontecimientos se convierte en ejemplo de los retos que enfrentan los políticos en el territorio nacional desde tiempos históricos y sitúa la contienda actual en el foco del tema de conversación de la opinión pública.

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