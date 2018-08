"Los futbolistas no te presentan a la familia nunca. Ellos se le instalan en la casa y una busca como lo puede ver. Es medio complicado. Ellos no quieren el gato que le come la billetera, pero tampoco quieren a la mina independiente que tenga su vida. La familia quiere a una persona sumisa, que ellos y el hijo puedan dominar", contó la ex chica del clima, quien supo tener varios novios futbolistas.