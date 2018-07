Pasaron quince días desde aquel momento, de ese filme de Woody Allen vivido en primera persona, y la agasajada aún se pregunta cómo hizo Javier Zanetti (44, actual vicepresidente del Inter, club donde se retiró) para que no se le escapara ni una palabra sobre la inolvidable sorpresa. "Organizó absolutamente todo con meses de anticipación –cuenta–. Lo hizo con la complicidad de mi cuñada y mis amigos. No me esperaba nada de lo que viví", explica con la emoción a flor de piel.