"Hoy me separé de la persona que siempre voy a llevar en mi corazón, la que me cuidó y me amó… Te voy a amar siempre. Terminamos una relación sana y sincera, de un amor verdadero, pero hoy está terminada. Gracias nuevamente por todo. Sé feliz @facuambrosioniok", había escrito Morena en su cuenta de Instagram el 20 de junio pasado anunciando el fin de la relación.