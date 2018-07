Carolina "Pampita" Ardohain no suele andar con vueltas cuando algo de lo que sucede a su alrededor no es de su total agrado. Ahora en medio del lío mediático en torno los rumores de separación con Pico Mónaco y a la renuncia a su propio programa, la ex conductora del ciclo decidió agarrar las valijas y tomar un poco de aire lejos de la locura de Buenos Aires.