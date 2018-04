Nai contó que la echaron del lugar y le dijeron que le iban a pagar su trabajo en la semana. "Les dije que no quiero un peso. El tema ya lo tiene mis abogados por maltrato laboral y difamación", dijo la actriz a quién habría amenazado con mostrar videos de la situación. "Muestren los videos hijos d puta! Soy una laburante no voy a permitir q me ensucien . Dan ASCO Y NO SABEN CON QUIÉN SE METIERON", escribió al respecto Nai.