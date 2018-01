–¿Por qué pensás que se abrió esa brecha entre ustedes?

–Por la política. Yo no entiendo un pomo. Lo único que me importa es que mi país esté bien, que la gente pueda vivir en paz, que haya trabajo para todos y menos pobreza. Después, me da igual quien lo maneje. Pero para mí, en la política la mayoría son corruptos. Dio la casualidad de que mi tía se casó con quien iba a ser el Presidente de la Nación y eso me trajo un montón de problemas, y también me fue al cuerpo. ¡Me pasó de todo este año! Y quizás no me la banqué como debería haberlo hecho. Pero no puedo volver el tiempo atrás; ya está. Ahora hay que pensar para adelante. Por suerte, tengo trabajo. Desde que me fui del Bailando estrené tres películas: Corralón, Hasta que me desates y 27: El club de los malditos. Y estoy segura de que este 2018 me puede sorprender.