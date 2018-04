"Veo que hay comentarios que andan dando vueltas o que nos ponen algunos títulos que nosotros no tenemos. Nos llevamos muy pero muy bien, la verdad es que somos amigos y sí, nos vemos afuera de lo que es la novela, pero hoy en día no tenemos ningún tipo de título porque preferimos que sea de esta manera… por lo menos por ahora. Tal vez en un tiempito cambia eso", reconoció el actor en diálogo Catalina Dlugi para Agarrate Catalina, el ciclo radial que la periodista conduce por La Once Diez.