"Hoy en día todos al estar en pareja subimos fotos e historias pero no por eso nadie se merece maltrato. Es durísimo más que nada para ella, no se lo merece. Recién paso un mes nada más. Se que es una minoría y agradezco a la gente copada y ubicada que me hace el aguante siempre, no saben cuanto los quiero. Hago este descargo más que nada por Stephie. No quiero que sigan diciendo boludeces sobre ella que no son ciertas", siguió Grego su relato.