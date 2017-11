"No soy resentida ni rencorosa, pero te voy a responder algo que me decía mi papá: 'Lo más importante es irse con la conciencia tranquila'. En cualquier vínculo. No es mi prioridad, y la de Benjamín tampoco. El tiene su relación con la mamá de sus hijos, como debe ser. El trato es entre ellos; no veo por qué debiera entrar yo", contó hace unas semanas la China en GENTE sobre la posibilidad de construir una relación armoniosa con Pampita.