"No extraño a Tan Biónica, fue otra etapa. Pienso que hay que construir sobre el presente pensando en el futuro", arrancó el músico. "Fueron pioneros en un estilo…", comentó Agustina Casanova, co conductora del programa, a lo que Chano rápidamente agregó: "Fueron pioneros en separar un grupo sin que el cantante esté de acuerdo. Eso hay que adjudicárselo al resto del grupo, yo no tengo nada que ver al respecto. Fue la única decisión en la cual yo no participé, quiero que analicen a ver qué les pareció haberme dejado afuera de esa decisión".