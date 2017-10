Es una de las protagonistas de la tira más vista de la tele, y aunque se suele mantener hermética sobre su vida privada, revela: "Mi marido me apoya un montón, me contiene y me baja a tierra. Estoy viviendo un momento de plenitud: trabajo de lo que me gusta que es actuar, mi marca de zapatos está creciendo día a día y lo que considero más importante, estoy feliz con mi familia".