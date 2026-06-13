Críticas a Iván Cepeda por regalar prendas de la Selección Colombia tras criticar a De la Espriella

Cuestionan que la campaña de Cepeda está utilizando la camiseta de la selección para hacer política - crédito Visuales IA

Luego de que terminó la primera vuelta electoral en Colombia, se generó una polémica luego de que Iván Cepeda pidió que la Federación Colombiana de Fútbol se pronunciara para impedir que Abelardo de la Espriella siguiera haciendo campaña con la camiseta de la selección Colombia.

Para el candidato del Pacto Histórico, el jurista estaba aprovechando que la Tricolor jugará la Copa del Mundo 2026 para convencer a los ciudadanos de apoyar su campaña de manera populista.

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Un juez prohibió que la campaña de Abelardo de la Espriella siguiera usando la prenda oficial de la Tricolor, y aunque la decisión fue revocada, el tema fue uno de los más discutidos desde el 31 de mayo.

Equipo de Cepeda regaló camisetas de la selección en el cierre de campaña en Bogotá

La campaña de Iván Cepeda regaló camisetas de la selección Colombia - crédito @DenunciasAntio2/X

El 13 de junio, en Bogotá, el equipo de Iván Cepeda realizó uno de los cierres de campaña del aspirante a llegar a la Casa de Nariño, evento en el que sorprendieron a los presentes al llegar con indumentaria de la Selección Colombia, a pesar de que habían criticado a Abelardo de la Espriella por lo mismo.

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Además de vestir la prenda oficial de la FCF, llamó la atención que regalaron camisetas de Colombia a los ciudadanos que llegaron para escuchar las propuestas del candidato del Pacto Histórico.

En las publicaciones que han hecho los políticos que participaron del evento, usuarios llamaron “hipócritas” a los presentes por hacer campaña con los mismos elementos por los que fue juzgado recientemente el líder del movimiento Firmes por la Patria.

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“Se copiaron de lo mismo por lo que pelearon, esos son los gestos que hacen que la campaña vaya mal”, “La hipocresía de los petristas, hoy todos llegaron con la camiseta de la selección, ¿no que no se podía?” o “Ahora sí se ponen la camiseta de Colombia, hace unos días era lo peor del mundo”, son algunos de los comentarios que se han registrado.

En las publicidades en redes sociales también han usado indumentaria alusiva a la Tricolor - crédito Campaña de Iván Cepeda

¿Abelardo de la Espriella podrá seguir usando la camiseta de la Selección Colombia?

El 11 de junio, la juez 62 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá revocó la prohibición que impedía a Abelardo de la Espriella, candidato presidencial, y a su equipo electoral usar la camiseta de la Selección Colombia en actividades proselitistas.

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Esta restricción había surgido por una acción de tutela presentada por un ciudadano, quien sostenía que el uso de la prenda en actos políticos producía confusión y afectaba la igualdad y la libre decisión de los electores. El Juzgado 120 Penal Municipal había aceptado esa petición y dictó una medida provisional que impedía al candidato y a su grupo portar la camiseta hasta una decisión definitiva.

La jueza María Isabel Ferrer Rodríguez determinó que la restricción era desproporcionada y no justificaba limitar derechos como la libertad de expresión y la participación política. En la resolución se indicó que la medida previa no precisaba a qué personas aplicaba la prohibición, lo que generó incertidumbre jurídica y afectó derechos fundamentales.

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El jurista podrá seguir utilizando la camiseta de la selección - crédito @delaespriella_style/Instagram

El fallo resaltó que la camiseta de la selección Colombia tiene múltiples significados culturales y sociales, y limitar su uso únicamente al ámbito deportivo implica una interpretación restrictiva. La jueza sostuvo que la prenda representa una manifestación de identidad nacional y su utilización en un contexto político no constituye una acción ilícita ni vulnera derechos fundamentales.

La resolución subrayó que la prohibición impactaba negativamente el derecho a la participación democrática, tanto del candidato como de sus simpatizantes, y no contaba con fundamentos suficientes. Tras la decisión, De la Espriella y su movimiento pueden emplear la camiseta en actos públicos, redes sociales y material publicitario durante la campaña presidencial.

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