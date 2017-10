AÑO DE ELECCIONES. "La propuesta de esta novela llegó cuando yo no sabía si quería hacer una tira… Pero vinieron las condiciones, el canal… Y ser la heroína de Golpe al corazón me pareció una buena manera de terminar el 2017", apunta Eleonora sobre la novela de un canal del que no es figura excluyente, pero con el que tiene "muy buen vínculo". Son las seis y diez de la tarde del viernes previo al fin de semana largo del 12 de octubre. La jornada terminó hace minutos. Y la actriz se sienta a charlar en los jardines de los Estudios Pampa, mientras soporta el frío con el único fin de fumarse un cigarrillo –entero, esta vez–, preocupada por que el humo no moleste. "Venía de hacer el unitario Un gallo para Esculapio, un libro que empecé a leer y no pude parar. Grabé mi participación en enero y se emitió en agosto. Me encantó meterme en ese mundo. Además, el año pasado hice ADDA, que siempre estuvo pautada en 70 capítulos y salió en enero. Me gustó que fuera una historia concreta, con principio y fin. Una novela atípica y con erotismo. Además, no hubo vueltas de timón", asegura.