–La última vez que hablaste con GENTE tenías dudas con respecto a que Martín presenciara el parto. ¿Cambiaste de opinión?

–No quería que viniera porque me daba cosa. No sé cómo me voy a sentir en ese momento. Pero bueno, al final me terminó convenciendo y va a acompañarme. Tengo el bolso listo, la orden de internación en el Sanatorio Otamendi, los estudios… Sólo resta esperar.