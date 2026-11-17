El periodista Camilo Rodríguez Chaverri había denunciado públicamente amenazas de muerte antes de ser asesinado el 16 de noviembre de 2026.

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El periodista costarricense Camilo Rodríguez Chaverri, asesinado a balazos este lunes 16 de noviembre de 2026 en Santo Domingo de Heredia, había advertido públicamente que temía por su vida debido a las constantes amenazas que aseguraba recibir tras realizar denuncias contra presuntas organizaciones vinculadas con el narcotráfico.

En un video difundido en redes sociales, que volvió a circular después de su asesinato, el comunicador relató que las intimidaciones se habían intensificado y que decidió tomar medidas para proteger el material audiovisual que, según afirmaba, respaldaba sus investigaciones.

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“Por mi lucha contra el narco y por la gran cantidad de amenazas de muerte que he recibido en las últimas semanas y de manera mucho más fuerte en las últimas horas, he tenido que salir corriendo a buscar cinco discos duros”, expresó Rodríguez.

El periodista explicó que su objetivo era distribuir copias de sus archivos fuera de Costa Rica para garantizar que las denuncias pudieran conocerse incluso si sufría un atentado.

Envió información a medios internacionales

Durante la grabación, Rodríguez detalló que había preparado respaldos con una gran cantidad de videos que consideraba fundamentales para sustentar sus señalamientos públicos.

Según su relato, los dispositivos fueron enviados a medios de comunicación de Argentina, Uruguay, Miami y Los Ángeles, en Estados Unidos, así como a un expolicía costarricense en el extranjero.

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El comunicador sostuvo que estas personas habían mostrado interés en conocer las denuncias y que aceptaron recibir la documentación.

“De manera que si me pasara algo, si me matan, si ocurre algo con mi integridad física por mis denuncias contra el narco, esté toda la información en buen resguardo fuera del país”, manifestó.

Rodríguez no identificó públicamente a los medios receptores ni precisó el contenido completo de los archivos.

El periodista y escritor costarricense Camilo Rodríguez había publicado en sus redes sociales las constantes amenazas de muerte y la decisión de respaldar las pruebas de los casos que investigaba.

Había presentado al menos diez denuncias por amenazas

Tras el asesinato, trascendió que el periodista había acudido reiteradamente ante las autoridades para denunciar amenazas contra su integridad física.

De acuerdo con información divulgada por el Ministerio Público, Rodríguez interpuso al menos diez denuncias durante los últimos dos años, relacionadas con intimidaciones que atribuía a personas presuntamente vinculadas con actividades criminales.

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El subdirector interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Vladimir Muñoz, confirmó que el comunicador había denunciado situaciones que consideraba irregulares y que los investigadores deberán analizar si alguna guarda relación con el homicidio.

Por su parte, el fiscal general de la República, Carlo Díaz, indicó que Rodríguez había sido remitido a los servicios de atención y protección de víctimas, pero no se incorporó al programa de protección.

Las autoridades deberán determinar si las amenazas denunciadas están relacionadas con el ataque ocurrido este lunes.

El comunicador viajaba en un pick-up rojo cuando sujetos armados dispararon contra su vehículo en las cercanías de la ruta 32.

Recordó el asesinato de Parmenio Medina

En el mismo video, Rodríguez hizo referencia al periodista Parmenio Medina, asesinado el 7 de julio de 2001, también en Santo Domingo de Heredia.

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El comunicador explicó que algunas personas lo llamaban “Carmenio”, una combinación de sus nombres, debido a las denuncias públicas que realizaba.

“Parmenio Medina es una figura fundamental de la historia del periodismo de Costa Rica y yo no me quiero poner al lado de él porque no me corresponde”, señaló.

La comparación adquirió especial relevancia después de que Rodríguez fuera asesinado a aproximadamente 100 metros del lugar donde murió Medina.