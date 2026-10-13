Generación Silver

Octubre Dorado en municipio santafesino: actividades deportivas, culturales y recreativas para personas mayores como proyecto modelo

Desde torneos de tejo hasta reconocimientos a ciudadanos honoríficos, la agenda diseñada para el mes abarca distintos barrios de la ciudad con propuestas gratuitas y descentralizadas

Cuatro adultos mayores juegan con una pelota junto a una red sobre una cancha de hierba al aire libre en un parque
Villa Gobernador Gálvez impulsa la agenda Octubre Dorado con actividades deportivas y culturales para personas mayores. (Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez)
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En el marco del envejecimiento demográfico global y el consecuente desafío que implica la disminución de redes familiares de cuidado, la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez —la segunda localidad más poblada del Gran Rosario y cuarta de la provincia de Santa Fe— impulsa una agenda integral para sus adultos mayores denominada Octubre Dorado.

Esta iniciativa cobra relevancia en una ciudad estratégica ubicada a solo 10 kilómetros de Rosario, donde el estado local asume un rol activo en la regulación y democratización del espacio público a través de la descentralización de talleres y la adaptación de infraestructuras urbanas sin barreras que combatan el aislamiento social.

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El programa busca promover la salud física y mental, potenciar la autonomía mediante la estimulación cognitiva en clubes locales y fomentar la integración social activa a través de deportes adaptados como el newcom, proyecciones cinematográficas de memoria colectiva y producciones culturales de radio y literatura.

Coordinadas por el área de Adultos Mayores —dependencia con profesionales dedicados que funciona de manera autónoma desde 2023—, las actividades del mes incluirán el Encuentro Regional de Newcom en el Parque Regional y culminarán con el reconocimiento a ciudadanos honoríficos, consolidando así una política pública enfocada en la contención y el envejecimiento activo.

Octubre Dorado incluye propuestas surgidas de los talleres municipales de Literatura y Radio, como el libro Historias peludas y cuentos emplumados para escuchar con tu espantapájaro y el podcast Estación dorada, entre mate y mate. Ambas producciones se presentarán el sábado 24 en el Museo Malatesta.

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La iniciativa forma parte del trabajo del área de Adultos Mayores, que desde 2023 funciona de manera autónoma dentro de la estructura municipal. Ese cambio incorporó profesionales a la colonia y permitió llevar talleres descentralizados a distintos puntos de la ciudad.

Javier Favini, coordinador de Adultos Mayores de Villa Gobernador Gálvez, habló sobre la importancia clave en la gestión. “Estamos trabajando fuertemente con las personas mayores; contamos con un centro interdisciplinario donde brindamos espacios de contención, una colonia que funciona durante todo el año y diferentes talleres”, afirmó.

Público sentado en un auditorio a oscuras mientras observa una pantalla gigante instalada sobre un escenario
Las producciones de los talleres municipales de Literatura y Radio se presentarán el sábado 24 en el Museo Malatesta. (Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez)

El área de Adultos Mayores como dependencia propia desde 2023

Favini recordó que el sector funcionó inicialmente dentro del área de Deportes, con actividades centradas en la recreación. Al referirse a la reorganización municipal, explicó: “Desde el año 2023 el intendente tomó la decisión de que seamos un área propia, donde incorporamos profesionales a la colonia y también empezamos a desarrollar, de forma descentralizada, diferentes talleres”.

La programación comenzó el sábado 10 con una jornada de tejo, newcom y mateada en la Plaza del Ferroviario. El newcom es una modalidad de vóley adaptado.

El jueves 15, a las 15 h, el Centro de Jubilados Balcarce, en Balcarce 1158, proyectará Huellas del agua, con entrada libre y gratuita. La propuesta recupera recuerdos de personas mayores sobre la gran inundación de 1986.

Al día siguiente, el Club Sarmiento, situado en avenida Nuestra Señora de la Paz y Santa Fe, exhibirá Viejos son los Trapos a las 18.30 h. El acceso también será gratuito.

Encuentro Regional de Newcom el 30 de octubre en el Parque Regional

El Parque Regional de Villa Gobernador Gálvez, en la colectora de Circunvalación y Bajada Nogués, recibirá el Encuentro Regional de Newcom el viernes 30, entre las 9 y las 13 h. La actividad se suspenderá en caso de mal clima.

Un grupo de adultos y personas mayores posa en un escenario con diplomas enmarcados, un telón negro con estrellas y un cartel institucional
La agenda de actividades finalizará con la entrega de reconocimientos a ciudadanos honoríficos en la Casa de la Cultura. (Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez)

“Durante este mes vamos a llevar adelante una variada agenda destinada a las personas mayores con diferentes actividades deportivas, culturales, saludables y recreativas”, señaló Favini.

La agenda concluirá el sábado 31, a las 18.30 h, con la entrega de reconocimientos a ciudadanos honoríficos en la Casa de la Cultura, ubicada en Eva Perón 2102.

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