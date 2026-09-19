30 fotos de la presentación del Párense de Manos IV: los cara a cara y el tenso momento que vivió Momo con un empresario

El evento fue seguido por más de 100.000 usuarios en simultáneo y los combates tendrán lugar el 18 de diciembre en el estadio de Platense

Pentación de peleas para el Pararse de Manos IV en el Palacio de la Reconquista
La cuarta edición del evento organizado por Paren La Mano se llevará a cabo el 18 de diciembre
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Pentación de peleas para el Pararse de Manos IV en el Palacio de la Reconquista
Tras su paso por Gran Hermano, Brian Sarmiento peleará contra El Polaco
Pentación de peleas para el Pararse de Manos IV en el Palacio de la Reconquista
Agusneta y Brunenger, la pelea con mayor promedio de altura
Pentación de peleas para el Pararse de Manos IV en el Palacio de la Reconquista
La influencer Milica se medirá ante la tiktoker española Arigeli
Pentación de peleas para el Pararse de Manos IV en el Palacio de la Reconquista
Momo se lamentó por no poder encontrar retador ante la baja de Viruz
Pentación de peleas para el Pararse de Manos IV en el Palacio de la Reconquista
En la previa del evento, el streamer dialogó con el histórico relator Walter Nelson
Pentación de peleas para el Pararse de Manos IV en el Palacio de la Reconquista
El empresario argentino radicado en Miami, Mauro Stendel, se presentó como retador de Momo
Pentación de peleas para el Pararse de Manos IV en el Palacio de la Reconquista
La española Arigeli es conocida por su contenido sobre básquet y peleará por tercera vez en el año
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Lucas Rodríguez, conductor de Paren La Mano
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El "roaster" de Paren La Mano
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Albere se subirá al ring por primera vez en el estadio de Platense
Pentación de peleas para el Pararse de Manos IV en el Palacio de la Reconquista
Renzo Pantich, periodista de AZZ, peleará por primera vez en PDM
Pentación de peleas para el Pararse de Manos IV en el Palacio de la Reconquista
Joaco López, streamer e hincha de Boca, se medirá ante el periodista de AZZ
Pentación de peleas para el Pararse de Manos IV en el Palacio de la Reconquista
Tras la derrota de Mernuel en 2025, Bauletti busca revancha para los Mernosketti
Pentación de peleas para el Pararse de Manos IV en el Palacio de la Reconquista
Cami Mayan provocó con un regalo a Luli González en el cara a cara
Pentación de peleas para el Pararse de Manos IV en el Palacio de la Reconquista
Agusneta, streamer y periodista deportivo, será uno de los primeros en subirse al ring en Vicente López
Pentación de peleas para el Pararse de Manos IV en el Palacio de la Reconquista
Tras recuperarse de un fuerte choque con su auto, Brunenger se preparó para volver a pelear en PDM
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El cara a cara de Pri Mora con Albere
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Marmol, el influencer que estuvo detenido en Miami durante el Mundial 2026, se peleará con Mortedor
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El chileno Shelao y el español Andoni se medirán en una de las peleas principales del evento
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Ambos participaron de La Velada del Año, organizada por Ibai Llanos, pero este será su primer enfrentamiento
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Pato y Marmol en la previa del evento
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El tiktoker Balanza, fiel a su estilo, provocó a Bauletti en el cara a cara
Pentación de peleas para el Pararse de Manos IV en el Palacio de la Reconquista
Cami Mayan representará a Luzu TV en la "pelea del streaming" contra Luli Gonzalez
Pentación de peleas para el Pararse de Manos IV en el Palacio de la Reconquista
Federikita, streamer tucumana, estuvo presente en el evento tras pelear en 2024
Pentación de peleas para el Pararse de Manos IV en el Palacio de la Reconquista
Danielik acompañó a Brian Sarmiento durante el cara a cara
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Emilio Moreira, quien se enfrentó con Roberto Galatti en 2024, también asistió al cara a cara
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La influencer Dairi fue protagonista en 2025, ganando su pelea
Pentación de peleas para el Pararse de Manos IV en el Palacio de la Reconquista
Jazmín Badía, productora de Paren La Mano, recibió a los peleadores

Fotos: Jaime Olivos

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