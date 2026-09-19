30 fotos de la presentación del Párense de Manos IV: los cara a cara y el tenso momento que vivió Momo con un empresario

La cuarta edición del evento organizado por Paren La Mano se llevará a cabo el 18 de diciembre
18 Sep, 2026 09:38 p. m. EST
Tras su paso por Gran Hermano, Brian Sarmiento peleará contra El Polaco Agusneta y Brunenger, la pelea con mayor promedio de altura La influencer Milica se medirá ante la tiktoker española Arigeli Momo se lamentó por no poder encontrar retador ante la baja de Viruz En la previa del evento, el streamer dialogó con el histórico relator Walter Nelson El empresario argentino radicado en Miami, Mauro Stendel, se presentó como retador de Momo La española Arigeli es conocida por su contenido sobre básquet y peleará por tercera vez en el año Lucas Rodríguez, conductor de Paren La Mano El "roaster" de Paren La Mano Albere se subirá al ring por primera vez en el estadio de Platense Renzo Pantich, periodista de AZZ, peleará por primera vez en PDM Joaco López, streamer e hincha de Boca, se medirá ante el periodista de AZZ Tras la derrota de Mernuel en 2025, Bauletti busca revancha para los Mernosketti Cami Mayan provocó con un regalo a Luli González en el cara a cara Agusneta, streamer y periodista deportivo, será uno de los primeros en subirse al ring en Vicente López Tras recuperarse de un fuerte choque con su auto, Brunenger se preparó para volver a pelear en PDM El cara a cara de Pri Mora con Albere Marmol, el influencer que estuvo detenido en Miami durante el Mundial 2026, se peleará con Mortedor El chileno Shelao y el español Andoni se medirán en una de las peleas principales del evento Ambos participaron de La Velada del Año, organizada por Ibai Llanos, pero este será su primer enfrentamiento Pato y Marmol en la previa del evento El tiktoker Balanza, fiel a su estilo, provocó a Bauletti en el cara a cara Cami Mayan representará a Luzu TV en la "pelea del streaming" contra Luli Gonzalez Federikita, streamer tucumana, estuvo presente en el evento tras pelear en 2024 Danielik acompañó a Brian Sarmiento durante el cara a cara Emilio Moreira, quien se enfrentó con Roberto Galatti en 2024, también asistió al cara a cara La influencer Dairi fue protagonista en 2025, ganando su pelea Jazmín Badía, productora de Paren La Mano, recibió a los peleadores
Fotos: Jaime Olivos