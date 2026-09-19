El Ministerio Público allana el campus central de la Universidad de San Carlos de Guatemala por denuncias sobre registros académicos eliminados

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El Ministerio Público realiza este viernes 18 de septiembre un allanamiento en el campus central de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), en la zona 12 de la capital, de forma preliminar se conoce que las diligencias son, por denuncias sobre la presunta eliminación de registros académicos que impide a estudiantes avanzar con graduaciones, becas, investigaciones y cierres de carrera.

La diligencia se concentró de forma preliminar en el edificio de la Dirección General de Administración, conocida como DIGA. Esa dependencia está vinculada con trámites de inscripción y con la emisión de títulos universitarios.

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El expediente está bajo responsabilidad de la Fiscalía contra la Corrupción y se originó tras las denuncias de alumnos cuyos datos habrían desaparecido del sistema de Registro y Estadística de la Usac, según fuentes judiciales.

Entre 40 y 50 estudiantes presentaron la denuncia ante el Ministerio Público el 24 de julio. Los afectados advirtieron que la falta de información académica bloquea procedimientos necesarios para concluir sus carreras y acceder a otros beneficios.

El Ministerio Público realizó un allanamiento en el campus central de la Universidad de San Carlos de Guatemala por la presunta eliminación de registros académicos.

<b>Los registros ausentes y los trámites afectados</b>

Las denuncias alcanzan a estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, la Facultad de Ingeniería, la Escuela de Ciencias de la Comunicación, la Escuela de Ciencia Política y el Centro Universitario de Noroccidente.

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Los alumnos cuestionaron la explicación ofrecida por las autoridades universitarias, que vincularon la pérdida de expedientes con hechos ocurridos durante 2022 y 2023. Parte de los denunciantes sostuvo que esa versión no aclara por qué también se registraron casos de personas inscritas después de esos años.

Fiscales y agentes de la Policía Nacional Civil ingresaron al recinto universitario como parte de la pesquisa. La institución policial acudió al campus a solicitud del Ministerio Público, de acuerdo con la información preliminar.

En el chat de periodistas al hacerse la consulta, según cita Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FGER. El Ministerio Público confirmó que desarrollaba diligencias en la universidad, pero mantuvo bajo reserva los detalles del operativo. La institución explicó a periodistas: “Por estrategia fiscal, los detalles de las diligencias se mantienen bajo reserva hasta que concluyan”.

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La Fiscalía indicó que dará a conocer los resultados y el carácter de las actuaciones una vez que termine el procedimiento. Hasta ese momento, no había información oficial sobre capturas ni sobre el hallazgo de documentos o equipos durante el allanamiento.

Antimotines y reducción de carriles en la zona 12

La presencia policial también generó restricciones de tránsito en los alrededores de la Usac. Agentes antimotines se instalaron en la avenida Petapa y 32 calle, en la zona 12, donde se redujeron carriles en dirección a la zona 21.

El vocero de la Empresa Municipal de Transporte de la Ciudad de Guatemala, Amílcar Montejo, informó sobre el despliegue en ese punto. Otro grupo de policías avanzó por la 11 avenida y 31 calle, cerca de uno de los accesos al campus central.

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La ubicación de los agentes respondió al desarrollo de las diligencias dentro de las instalaciones universitarias y a los accesos al recinto. Las autoridades no difundieron detalles adicionales sobre la duración prevista del operativo ni sobre las áreas específicas que serían inspeccionadas.

La investigación se centra en la desaparición de expedientes del sistema universitario denunciada por decenas de alumnos. Los registros académicos son necesarios para procesos de graduación, solicitudes de becas, investigaciones y cierres de carrera.