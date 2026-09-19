Capturaron en México a alias “El Muerto”, uno de los 100 más buscados de El Salvador

Ventura Cerón, alias “El Muerto”, fue detenido en México tras una operación coordinada entre la PNC de El Salvador y autoridades mexicanas. (Cortesía: Gustavo Villatoro)

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Las autoridades de El Salvador informaron este viernes que un individuo identificado como Ventura Cerón, alias “El Muerto”, fue detenido en México tras una operación coordinada entre la Policía Nacional Civil (PNC) salvadoreña y las autoridades mexicanas.

El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, afirmó que el detenido figura entre los 100 prófugos más buscados del país y será trasladado para enfrentar a la justicia.

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Ventura Cerón es señalado por las autoridades como homeboy de la pandilla 18 Revolucionarios, con función de gatillero dentro de esa estructura. Según el anuncio oficial, posee antecedentes por homicidio y había salido de territorio salvadoreño para ocultarse en México.

El ministro sostuvo que la localización y captura del presunto pandillero fue posible por la cooperación con fuerzas de seguridad de países vecinos. “Ningún terrorista escapará del brazo de la justicia aunque huya a esconderse en otro país”, expresó Villatoro al comunicar el arresto por medio de sus canales oficiales.

A su vez, el funcionario señaló que el Gobierno salvadoreño cuenta con alianzas regionales para ubicar a personas requeridas por la justicia que intenten evadir procesos judiciales fuera de las fronteras nacionales. En ese marco, agradeció la coordinación entre la PNC y las autoridades de México, que permitió identificar el lugar donde se encontraba Ventura Cerón.

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Gustavo Villatoro, Ministerio de Seguridad, informó que el detenido tiene antecedentes por homicidio y que había salido de El Salvador para ocultarse en México. (REUTERS/Jose Cabezas)

“Contamos con las alianzas necesarias con países vecinos para ubicarlos y traerlos de regreso”, afirmó el ministro de Seguridad. La declaración se produjo luego de que se conociera la captura del hombre, a quien las autoridades vinculan con hechos de violencia atribuidos a la pandilla 18 Revolucionarios.

Villatoro no precisó la ciudad ni el estado mexicano en el que fue detenido el acusado.

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio de Seguridad, Ventura Cerón integraba el listado de los 100 más buscados en El Salvador. Esa clasificación suele concentrar a personas requeridas por delitos graves y con órdenes de captura pendientes.

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El detenido deberá responder ante la justicia

De igual manera, el ministro indicó que las fuerzas de seguridad salvadoreñas recibirán próximamente al detenido para que sea puesto a disposición de las autoridades judiciales. “Pronto nuestras fuerzas del orden lo recibirán para que responda por sus crímenes”, sostuvo Villatoro.

El funcionario añadió que el hombre deberá enfrentar el proceso correspondiente en El Salvador por los antecedentes que se le atribuyen. “Ahora, este asesino tendrá que enfrentar la justicia en nuestro territorio y pasará el resto de sus días en la cárcel”, manifestó.

El Gobierno de El Salvador prevé trasladar a Ventura Cerón para que responda ante la justicia por los delitos que se le atribuyen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las declaraciones de Villatoro forman parte de la estrategia de seguridad impulsada por la administración de Nayib Bukele, que mantiene operativos contra estructuras pandilleras y la búsqueda de integrantes que salieron del país. La captura en México incorpora un componente de cooperación transnacional en esas acciones, en un contexto en el que las autoridades salvadoreñas sostienen que los requeridos no podrán evitar los procesos penales mediante su traslado a otros países.

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Hasta el momento, no se difundieron documentos judiciales sobre los cargos concretos que enfrentará Ventura Cerón una vez que llegue a El Salvador.