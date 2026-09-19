Honduras

FFAA incautan 8,250 arbustos de presunta hoja de coca en Honduras

Las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA) localizaron un cultivo de presunta hoja de coca durante un patrullaje de largo alcance desarrollado en una zona montañosa del municipio de Iriona, departamento de Colón, en el Caribe hondureño.

Las Fuerzas Armadas localizaron un cultivo de presunta hoja de coca en una zona montañosa de Iriona, Colón. (Foto: Fuerzas Armadas)
Las Fuerzas Armadas localizaron un cultivo de presunta hoja de coca en una zona montañosa de Iriona, Colón. (Foto: Fuerzas Armadas)
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El hallazgo se produjo específicamente en el sector de Campamento, donde efectivos militares identificaron un área de aproximadamente una manzana y media de terreno utilizada presuntamente para el cultivo de estas plantas. En el lugar fueron contabilizados alrededor de 8,250 arbustos de supuesta hoja de coca, según el reporte divulgado por las autoridades.

El operativo fue ejecutado por efectivos del Décimo Quinto Batallón de Fuerzas Especiales, unidad de las Fuerzas Armadas que realizó labores de reconocimiento y patrullaje para ubicar el cultivo en medio de una zona de difícil acceso.

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De acuerdo con la información proporcionada por las FFAA, las operaciones forman parte de las acciones destinadas a reforzar la lucha contra el narcotráfico y otras actividades ilícitas que se desarrollan en sectores montañosos y de difícil acceso del territorio hondureño.

“Mediante labores de reconocimiento, las FFAA localizaron un área aproximada de una manzana y media en el sector montañoso de Campamento, municipio de Iriona, departamento de Colón, donde se contabilizó un estimado de 8,250 plantas de supuesta hoja de coca”, comunicaron las autoridades.

El hallazgo representa una nueva acción de las instituciones de seguridad hondureñas contra los cultivos vinculados presuntamente al narcotráfico, particularmente en regiones donde las condiciones geográficas dificultan el acceso de las autoridades.

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Un total estimado de 8,250 arbustos de presunta hoja de coca fueron encontrados durante el operativo militar. (Foto: Fuerzas Armadas)
Un total estimado de 8,250 arbustos de presunta hoja de coca fueron encontrados durante el operativo militar. (Foto: Fuerzas Armadas)

Las FFAA señalaron que la ubicación del cultivo fue posible gracias a los patrullajes de largo alcance y las labores de reconocimiento realizadas por los militares desplegados en la zona. Estas operaciones permiten identificar áreas utilizadas para actividades relacionadas con la producción de sustancias ilícitas.

El Décimo Quinto Batallón de Fuerzas Especiales tuvo a su cargo las labores operativas en el sector montañoso de Campamento. Los efectivos realizaron recorridos e investigaciones en el área hasta lograr determinar la ubicación del terreno donde se encontraban las plantas.

Las autoridades indicaron que, además de localizar el cultivo, las acciones buscan mantener y fortalecer la presencia institucional en zonas consideradas de difícil acceso. La presencia de unidades especializadas permite realizar patrullajes y reconocimientos en áreas donde pueden establecerse cultivos ilícitos alejados de los principales centros poblados.

En su comunicación, las Fuerzas Armadas reiteraron que este tipo de operaciones están orientadas a fortalecer las acciones contra las actividades vinculadas al narcotráfico y a impedir que estas estructuras utilicen sectores montañosos para desarrollar sus operaciones.

Tras el hallazgo, las autoridades informaron que el cultivo será erradicado, como parte del procedimiento aplicado ante la localización de plantaciones de presunta hoja de coca en el territorio nacional.

El cultivo estaba ubicado en un área aproximada de una manzana y media de terreno en el sector de Campamento. (Foto: Fuerzas Armadas)
El cultivo estaba ubicado en un área aproximada de una manzana y media de terreno en el sector de Campamento. (Foto: Fuerzas Armadas)

El departamento de Colón, por su ubicación geográfica y sus extensas zonas rurales y montañosas, ha sido escenario de operaciones de seguridad relacionadas con el combate al narcotráfico. En este caso, el despliegue se concentró en el municipio de Iriona, específicamente en el sector de Campamento.

Las FFAA destacaron que el resultado fue producto de la coordinación y permanencia de sus efectivos en el terreno, quienes realizaron los patrullajes necesarios para ubicar el área donde se encontraban las 8,250 plantas de presunta hoja de coca.

Por ahora, la información oficial difundida sobre el operativo se concentra en la localización del cultivo, su extensión aproximada y la cantidad estimada de plantas encontradas. Las autoridades no informaron sobre personas detenidas durante esta operación ni sobre otros elementos relacionados con el hallazgo.

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