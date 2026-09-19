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El día que Eugenio Zanetti ganó el Oscar por Restauración: “Seguí mi corazón hasta aquí, mi consejo es que sigan al suyo”

El escenógrafo y director murió este viernes a los 79 años. Fue el encargado llevar a la vida la estética la película protagonizada por Robert Downey Jr

Murió Eugenia Zanetti, quien obtuvo un Oscar a Mejor dirección artística por la película Restauración en 1996
Murió Eugenia Zanetti, quien obtuvo un Oscar a Mejor dirección artística por la película Restauración en 1996
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Eugenio Zanetti, el artista, escenógrafo y director argentino que conquistó Hollywood con su trabajo en el diseño de producción, falleció este viernes 18 de septiembre a los 79 años en la ciudad de Buenos Aires. Según confirmaron personas de su círculo íntimo, el cordobés se encontraba ensayando la ópera Los cuentos de Hoffmann en el Teatro Colón cuando se sintió mal. Regresó a su domicilio, donde sufrió una descompensación que derivó en su muerte. Faltaba apenas un mes para que cumpliera 80 años.

La noticia llegó pocas semanas después de que presentara una retrospectiva de su obra en Córdoba, donde sus allegados señalaron que se encontraba especialmente entusiasmado con los proyectos en los que estaba involucrado. Su muerte fue tan repentina como inesperada para quienes lo rodeaban.

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La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores: “Despedimos a Eugenio Zanetti. Su extraordinaria trayectoria de proyección internacional y su excepcional talento lo convirtieron en una figura fundamental de la cultura argentina. Nos unimos al dolor de sus familiares y seres queridos ante su partida”.

Zanetti ganó el Oscar a la Mejor Dirección de Arte durante la 68.ª ceremonia de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, celebrada el 25 de marzo de 1996, por su trabajo en Restoration (1995), la película del director Michael Hoffman protagonizada por Robert Downey Jr. Compartió la estatuilla con la decoradora de set Cindy Carr.

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Aquella noche en el Dorothy Chandler Pavilion de Los Ángeles, fue Whoopi Goldberg quien presentó la categoría con una broma sobre la doble faceta de la entregadora: “Para presentar el Oscar a la Dirección de Arte, una ganadora del Oscar cuyo arte fue en dos direcciones este año, como actriz y guionista de Sense and Sensibility”.

Murió Eugenio Zanetti, el artista cordobés que ganó un Oscar en Hollywood
Murió Eugenio Zanetti, el artista cordobés que ganó un Oscar en Hollywood

Con esas palabras convocó al escenario a Emma Thompson, quien a su vez describió al director de arte ideal como “un profesor perfeccionista de arte, historia y arquitectura con la imaginación de Picasso, la precisión infinita de un cirujano cerebral y la capacidad de crear un mundo completamente creíble”.

Al escuchar su nombre, Zanetti subió al escenario y pronunció palabras que resumían su filosofía de vida: “Restauración es la historia de un hombre que finalmente es restaurado por Dios después de seguir su corazón. Yo seguí mi corazón hasta aquí, y estoy agradecido a Dios”, dijo, para luego agradecer a su mentor, a su madre —presente en la sala— y a la Academia. “Mi único consejo es: sigan su corazón”, cerró.

Murió Eugenio Zanetti, el artista cordobés que ganó un Oscar en Hollywood
Murió Eugenio Zanetti, el artista cordobés que ganó un Oscar en Hollywood

Tres años más tarde, en 1999, la Academia volvió a reconocer su trabajo con una segunda nominación, esta vez por What Dreams May Come (Más allá de los sueños), la película de Robin Williams dirigida por Vincent Ward. No repitió el galardón, pero la distinción consolidó su lugar entre los escenógrafos de referencia de la industria.

Su carrera abarcó décadas y géneros. Entre sus trabajos más recordados figuran Flatliners (1990), Last Action Hero (1993) y Soapdish (1991), además de su participación en producciones argentinas como Camila y La tregua, ambas nominadas al Oscar a la Mejor Película de Habla No Inglesa. También había obtenido el Premio al Diseño del Festival de Toronto por Some Girls (1988) y el Premio al Diseño del Festival de Moscú por The Power of Darkness.

Murió Eugenio Zanetti, el artista cordobés que ganó un Oscar en Hollywood
Murió Eugenio Zanetti, el artista cordobés que ganó un Oscar en Hollywood

En los últimos años, Zanetti había volcado parte de su energía hacia el teatro y la ópera, faceta que lo tenía activo hasta sus últimos días en el Teatro Colón.

A lo largo de seis décadas construyó un recorrido que no se limitó a una disciplina ni a un circuito artístico. Fue escenógrafo, director de arte, diseñador de producción, director de cine, dramaturgo y pintor. Esa diversidad definió una obra atravesada por el interés por la imagen, los espacios, los objetos y la dimensión simbólica de las escenas.

Su formación comenzó en Córdoba, donde cursó el primer año de Arquitectura en la Universidad Nacional de Córdoba a mediados de la década de 1960. Esa experiencia se vinculó después con una carrera dedicada a diseñar universos visuales para el cine y las artes escénicas. En sus primeros años también tuvo una participación en el rodaje de Medea, de Pier Paolo Pasolini, una experiencia temprana que anticipó su posterior relación con la producción cinematográfica.

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