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El paseo de la China Suárez y Mauro Icardi tras las críticas: radios vintage, cuadros antiguos y look militar

Luego del cruce de ella en redes sociales con sus haters, la actriz y el delantero pasaron la tarde a puras compras

Una mujer toma una fotografía frente a un espejo junto a un hombre en un local lleno de muebles de madera y antigüedades
China Suárez y Mauro Icardi posan para una fotografía frente a un espejo dentro de un local de antigüedades.
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China Suárez y Mauro Icardi volvieron a dejarse ver juntos con una salida a un local de antigüedades en Turquía, apenas horas después de que la actriz enfrentara una ola de críticas en redes sociales por haber mostrado el interior de la propiedad que comparten como pareja.

El jueves por la tarde, Suárez había publicado una serie de fotos desde “La Casa de los Sueños”, la vivienda que Icardi adquirió tiempo atrás para recuperarse de una lesión de rodilla y donde la pareja reside actualmente. Los comentarios negativos no tardaron en aparecer, y la actriz optó por responderlos con una serie de videos en sus cuentas. La recorrida por el local de antigüedades llegó horas después y quedó documentada en su Instagram.

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Para el paseo, Suárez eligió un conjunto de impronta militar: campera verde oversize, jeans azules con vuelo en la bota y botas negras estilo borcego con cordones. Completó el look con una mochila cruzada con estampado Louis Vuitton en tono verde oliva con detalles de cuero marrón, anteojos de sol oscuros y el cabello recogido en un rodete.

Primer plano de una mujer con chaqueta verde y cabello recogido que posa frente a un mueble de madera
Suárez eligió ir con un look clean: pelo recogido y poco maquillaje
Una mujer se toma una foto frente a un espejo ovalado de marco dorado decorado sosteniendo una cámara
La pareja estuvo recorriendo tiendas de antigüedades para decorar la "Casa de Los Sueños"
Estantería alta de madera con radios antiguas, botellas de vidrio, un cajón de Coca-Cola y un espejo grande con marco tallado
Una tienda de antigüedades exhibe repisas de madera repletas de radios antiguas, botellas de vidrio y un espejo tallado

Las imágenes del local mostraron un espacio cargado de objetos de época. En una de las fotos, la actriz aparece de perfil junto a una vitrina de madera con puertas de vidrio que exhibe libros, platos decorativos y pequeños adornos, con un cartel rojo con la inscripción “Galata” —en referencia al histórico barrio de Estambul— colgado sobre la pared de fondo. En otra toma, se la ve en cuclillas sobre una alfombra con guardas geométricas en tonos rojo, verde y beige, atándose los cordones de las botas con la mochila apoyada en uno de sus hombros.

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El recorrido incluyó además un momento espontáneo con dos perros grandes de pelaje marrón y negro, en el que Suárez aparece arrodillada sobre la misma alfombra estampada, sonriente, con ambas manos sobre las cabezas de los animales. Entre las postales del paseo también figuró una fotografía tomada desde arriba de un cantero con flores blancas, algunos capullos aún cerrados sobre tierra oscura.

La actriz se detuvo frente a distintos espejos del local para registrar su propio reflejo. En uno de ellos, circular con marco dorado calado, sostiene una pequeña cámara de fotos negra con la mano derecha, con un collar de cuentas de colores y varios anillos a la vista. En otra selfie de rostro, la campera verde aparece ligeramente caída sobre uno de sus hombros y el cabello recogido con un broche.

Una mujer con gafas de sol y chaqueta verde interactúa con dos perros sobre una alfombra roja estampada
Eugenia, amante de los animales, aprovechó para jugar con dos de los perros que aparecieron allí
Una mujer con gafas de sol, chaqueta verde y pantalones vaqueros se agacha sobre una alfombra roja para ajustarse los zapatos
Jean, botas abrigadas, chaqueta verde militar, anteojos de sol y una cartera de Louis Vuitton
Espejo retrovisor lateral de un vehículo que refleja un brazo apoyado en la ventanilla con una pulsera dorada y un anillo
Suárez eligió como accesorio una pulsera con forma de herradura
Un cuadro al óleo con flores rojas y amarillas en un marco dorado ornamentado, ubicado en el interior de un automóvil
La pareja decidió comprar un nuevo cuadro para la mansión que tienen en Nordelta

La salida también tuvo su postal en pareja. En una de las imágenes, ambos se fotografían frente a un espejo de piso en un amplio salón repleto de muebles antiguos, con una araña de luces colgando del techo y estanterías de madera al fondo. Icardi viste un buzo negro con logo de Nike, pantalón cargo verde militar, gorra a tono y zapatillas oscuras, mientras sostiene el teléfono con el que captura la foto junto a Suárez, quien lleva la misma campera verde y los jeans claros.

El inventario del local incluyó viejas radios de distintos tamaños y colores acomodadas en hileras sobre estanterías de madera, botellas de vidrio con etiquetas antiguas, un reloj de mesa, una caja de botellas de Coca-Cola de formato retro y un espejo con marco tallado en madera oscura con motivos de querubines en la parte superior. Entre los objetos más llamativos, un par de bustos de caballo de bronce dispuestos frente a frente sobre una mesa, con las bases identificadas con el sello de American Express, junto a almohadones de estilo étnico en tonos rojos, anteojos de sol y un libro.

De regreso, ya en el auto, Suárez registró el paisaje a través del espejo retrovisor lateral del vehículo, con el brazo apoyado en la ventanilla y luciendo un brazalete dorado con forma de herradura y un anillo con piedra blanca, mientras el auto avanzaba por una ruta arbolada. En el asiento trasero viajó también una de las piezas del local: un cuadro antiguo de gran tamaño con marco de madera oscura y detalles dorados, que retrata un bodegón de flores con rosas rosadas y rojas, girasoles y otras flores en tonos cálidos.

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