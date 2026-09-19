Deportes

Brian Sarmiento y El Polaco pelearán en Párense de Manos IV: de las chicanas en el cara a cara a la apuesta que involucra a Messi

El ex futbolista y el referente de la cumbia se verán las caras el 18 de diciembre en la cancha de Platense, en un cruce que quedó sellado con una propuesta de colaboración musical en vivo, una deuda futbolera no resuelta y una apuesta referida al capitán de la selección argentina

Pentación de peleas para el Pararse de Manos IV en el Palacio de la Reconquista
Brian Sarmiento y El Polaco protagonizaron el cara a cara más picante del anuncio de Párese de Manos IV
Guardar

Brian Sarmiento y El Polaco se van a cruzar en el ring. El ex futbolista y el cantante de cumbia confirmaron su participación en Parense de Manos IV, el evento de boxeo entre streamers, influencers y figuras del espectáculo que se realizará el 18 de diciembre en el estadio Ciudad de Vicente López, cancha de Platense. El anuncio llegó junto al cara a cara entre ambos, que dejó chicanas, risas y una apuesta que tiene como figura central a Lionel Messi.

Sarmiento llegó al evento con un mensaje claro. Apenas se enteró que su rival sería uno de los referentes de la movida tropical, no dudó: “La ventaja la tengo desde que me dijeron que me enfrento a El Polaco”, disparó el ex jugador de Banfield y Newell’s en diálogo con Infobae. Del otro lado, el cantante fue directo: “Arriba van a hablar las manos”. El cruce duró poco antes del cara a cara, pero marcó el tono de lo que vendría.

PUBLICIDAD

El momento más picante del anuncio llegó cuando ambos quedaron frente a frente. El Polaco fue el primero en ponerle un nombre a lo que pasó: “No fue armado”, aclaró en la entrevista posterior, y explicó que eso era, justamente, lo que lo hacía diferente. “Cuando vos hacés armado, la gente se da cuenta. No, no vamos a quedar a piñas nada. Va a estar bueno. Yo creo que la gente se va a divertir. Va a ser un show”, sostuvo.

Pentación de peleas para el Pararse de Manos IV en el Palacio de la Reconquista
El Polaco confesó que nunca tuvo una camiseta de Messi, aunque fue uno de los primeros en dedicarle una canción al inicio de su carrera

Sarmiento, por su parte, coincidió en el tono. “Nos conocemos hace un montón”, dijo sobre su vínculo con El Polaco, y reconoció que el cara a cara “estuvo bastante picante”. La historia entre ambos arranca mucho antes de este anuncio: Sarmiento vistió la camiseta de Banfield cuando los de Falcioni enfrentaron a Temperley, el club del que El Polaco es hincha. “Le ganamos 4-1 en cancha nuestra”, recordó el ex jugador con una sonrisa que no necesitó más palabras.

PUBLICIDAD

La conexión entre ambos, sin embargo, no se limita al fútbol. Durante la entrevista, Sarmiento recordó su etapa como cantante junto a “Juli de Los Turros, había pensado en grabar algo con El Polaco. Pero la pregunta le dio una idea en el momento: en vivo, con el cantante a metros de distancia, Sarmiento le lanzó una propuesta de un “Feat” (colaboración). La reacción fue inmediata y la apuesta quedó en pie.

Esa propuesta se mezcló con otra que ya rondaba entre los dos: una apuesta con la camiseta de Messi como premio. “Me había dicho que si yo ganaba me daba una guitarra. Pero te puedo cambiar. La guitarra la puedo cambiar y hacer un feat con vos”, explicó Sarmiento, dirigiéndose a El Polaco. El cantante, por su lado, ya había puesto sobre la mesa la camiseta del capitán de la selección: “Ahora voy a tener una”, dijo con convicción.

Pentación de peleas para el Pararse de Manos IV en el Palacio de la Reconquista
Sarmiento propuso en vivo cambiar la guitarra prometida como apuesta por una colaboración musical con el cantante de cumbia (Fotos: Jaime Olivos)

El vínculo de El Polaco con Messi tiene historia propia. El cantante fue uno de los primeros en grabarle una canción cuando el jugador recién arrancaba su carrera. Y aunque admitió haberlo conocido —“de lejos”—, aclaró que nunca tuvo demasiada relación con él ni pudo conocerlo en profundidad. No tiene ninguna camiseta suya, pero confía en que eso va a cambiar el 18 de diciembre.

La pelea de ambos será parte de una cartelera de nueve combates que incluye, entre otros cruces, el de Cami Mayan vs. Luli González, Renzo Pantich vs. Joaco López y Milica vs. Arigeli. El evento se transmitirá por el canal de Kick de Luquitas Rodríguez y marcará la primera vez que Párese de Manos se realiza fuera de la Capital Federal.

Para Sarmiento, el motor de su preparación es claro. Cuando le preguntaron qué debía recuperar de su etapa como deportista profesional para ponerse a punto, respondió sin dudar: “La disciplina. La disciplina de futbolista que es de lunes a lunes, cuidarse en la comida, entrenar, descansar bien”.

El Polaco, en cambio, se enfrenta a un terreno que no conoce: “Somos seres humanos. Tenés que estar enfocado, mentalmente de todos los sentidos. Entonces es algo que no lo hice nunca. Capaz que me subo y la gente me hace tener más fuerza”, evaluó. Las manos, dijo, van a hablar ese día.

Temas Relacionados

Brian SarmientoEl PolacoParense de Manos IVúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Se confirmaron todas las peleas del Párense de Manos IV: Brian Sarmiento y El Polaco se enfrentarán en la cancha de Platense

El evento fue seguido por más de 100.000 usuarios en simultáneo y los combates tendrán lugar el 18 de diciembre en el estadio del Calamar

Se confirmaron todas las peleas del Párense de Manos IV: Brian Sarmiento y El Polaco se enfrentarán en la cancha de Platense

Así están las posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual para la clasificación a la Copa Libertadores y Sudamericana

Independiente Rivadavia es el equipo con más puntos ganados en 2026, mientras que Boca Juniors y River Plate dan pelea para acercarse a los puestos de vanguardia

Así están las posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual para la clasificación a la Copa Libertadores y Sudamericana

Argentina sumó otras 19 medallas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: así están las posiciones

Se completó el sexto día de competencia y la delegación albiceleste continúa en el segundo lugar de la tabla detrás de Brasil

Argentina sumó otras 19 medallas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: así están las posiciones

30 fotos de la presentación del Párense de Manos IV: los cara a cara y el tenso momento que vivió Momo con un empresario

El evento fue seguido por más de 100.000 usuarios en simultáneo y los combates tendrán lugar el 18 de diciembre en el estadio de Platense

30 fotos de la presentación del Párense de Manos IV: los cara a cara y el tenso momento que vivió Momo con un empresario

Asado, juegos y los últimos detalles: la intimidad del equipo argentino en la previa de la serie de Copa Davis ante Turquía

El conjunto de Javier Frana saldrá a la cancha este sábado y domingo en el Ruca Che de Neuquén. Los jugadores alternaron momentos de distensión con los trabajos finales antes de la serie que pondrá en juego una plaza para los Qualifiers 2027

Asado, juegos y los últimos detalles: la intimidad del equipo argentino en la previa de la serie de Copa Davis ante Turquía

MALDITOS NERDS

‘Trails in the Sky 2nd Chapter’ debuta entre los juegos mejor valorados de 2026

‘Trails in the Sky 2nd Chapter’ debuta entre los juegos mejor valorados de 2026

Ubisoft y Evil Empire lanzan la gran actualización de ‘The Rogue Prince of Persia’

Benedict Cumberbatch lidera el primer tráiler de ‘Wife and Dog’ de Guy Ritchie

Nintendo Switch 2 recibirá ‘Tropico 7 Special Edition’ con controles de ratón

Ved: Recure tendrá siete estilos jugables y más de 50 piezas de equipo

ENTRETENIMIENTO

Robert De Niro rompe en llanto durante una entrevista con Amy Poehler: el inesperado comentario que lo emocionó

Robert De Niro rompe en llanto durante una entrevista con Amy Poehler: el inesperado comentario que lo emocionó

Frankie Muniz, estrella de ‘Malcolm el de en medio’, revela su drama personal: “Las últimas seis semanas han sido una pesadilla”

Tom Cruise convirtió su transformación en “Digger” en una carrera contra el reloj: “La primera vez tomó seis horas”

Lady Gaga habría recurrido a una gestante subrogada para tener a su primera hija: qué se sabe

La enfermedad de Kim Kardashian que provocó terror en la familia: “¿Tu padre no murió de eso?"

INFOBAE AMÉRICA

El Ministerio Público allana el campus central de la Universidad de San Carlos de Guatemala por denuncias sobre registros académicos eliminados

El Ministerio Público allana el campus central de la Universidad de San Carlos de Guatemala por denuncias sobre registros académicos eliminados

FFAA incautan 8,250 arbustos de presunta hoja de coca en Honduras

Capturaron en México a alias “El Muerto”, uno de los 100 más buscados de El Salvador

Bogotá-Cundinamarca busca dar el salto hacia nuevos mercados: empresas, inversión e IA estarán en el centro

Arrestan a la historiadora Alina Bárbara López por exigir libertad para los presos políticos en Cuba