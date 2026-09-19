Brian Sarmiento y El Polaco pelearán en Párense de Manos IV: de las chicanas en el cara a cara a la apuesta que involucra a Messi

Brian Sarmiento y El Polaco protagonizaron el cara a cara más picante del anuncio de Párese de Manos IV

Guardar

Brian Sarmiento y El Polaco se van a cruzar en el ring. El ex futbolista y el cantante de cumbia confirmaron su participación en Parense de Manos IV, el evento de boxeo entre streamers, influencers y figuras del espectáculo que se realizará el 18 de diciembre en el estadio Ciudad de Vicente López, cancha de Platense. El anuncio llegó junto al cara a cara entre ambos, que dejó chicanas, risas y una apuesta que tiene como figura central a Lionel Messi.

Sarmiento llegó al evento con un mensaje claro. Apenas se enteró que su rival sería uno de los referentes de la movida tropical, no dudó: “La ventaja la tengo desde que me dijeron que me enfrento a El Polaco”, disparó el ex jugador de Banfield y Newell’s en diálogo con Infobae. Del otro lado, el cantante fue directo: “Arriba van a hablar las manos”. El cruce duró poco antes del cara a cara, pero marcó el tono de lo que vendría.

PUBLICIDAD

El momento más picante del anuncio llegó cuando ambos quedaron frente a frente. El Polaco fue el primero en ponerle un nombre a lo que pasó: “No fue armado”, aclaró en la entrevista posterior, y explicó que eso era, justamente, lo que lo hacía diferente. “Cuando vos hacés armado, la gente se da cuenta. No, no vamos a quedar a piñas nada. Va a estar bueno. Yo creo que la gente se va a divertir. Va a ser un show”, sostuvo.

El Polaco confesó que nunca tuvo una camiseta de Messi, aunque fue uno de los primeros en dedicarle una canción al inicio de su carrera

Sarmiento, por su parte, coincidió en el tono. “Nos conocemos hace un montón”, dijo sobre su vínculo con El Polaco, y reconoció que el cara a cara “estuvo bastante picante”. La historia entre ambos arranca mucho antes de este anuncio: Sarmiento vistió la camiseta de Banfield cuando los de Falcioni enfrentaron a Temperley, el club del que El Polaco es hincha. “Le ganamos 4-1 en cancha nuestra”, recordó el ex jugador con una sonrisa que no necesitó más palabras.

PUBLICIDAD

La conexión entre ambos, sin embargo, no se limita al fútbol. Durante la entrevista, Sarmiento recordó su etapa como cantante junto a “Juli” de Los Turros, había pensado en grabar algo con El Polaco. Pero la pregunta le dio una idea en el momento: en vivo, con el cantante a metros de distancia, Sarmiento le lanzó una propuesta de un “Feat” (colaboración). La reacción fue inmediata y la apuesta quedó en pie.

Esa propuesta se mezcló con otra que ya rondaba entre los dos: una apuesta con la camiseta de Messi como premio. “Me había dicho que si yo ganaba me daba una guitarra. Pero te puedo cambiar. La guitarra la puedo cambiar y hacer un feat con vos”, explicó Sarmiento, dirigiéndose a El Polaco. El cantante, por su lado, ya había puesto sobre la mesa la camiseta del capitán de la selección: “Ahora voy a tener una”, dijo con convicción.

PUBLICIDAD

Sarmiento propuso en vivo cambiar la guitarra prometida como apuesta por una colaboración musical con el cantante de cumbia (Fotos: Jaime Olivos)

El vínculo de El Polaco con Messi tiene historia propia. El cantante fue uno de los primeros en grabarle una canción cuando el jugador recién arrancaba su carrera. Y aunque admitió haberlo conocido —“de lejos”—, aclaró que nunca tuvo demasiada relación con él ni pudo conocerlo en profundidad. No tiene ninguna camiseta suya, pero confía en que eso va a cambiar el 18 de diciembre.

La pelea de ambos será parte de una cartelera de nueve combates que incluye, entre otros cruces, el de Cami Mayan vs. Luli González, Renzo Pantich vs. Joaco López y Milica vs. Arigeli. El evento se transmitirá por el canal de Kick de Luquitas Rodríguez y marcará la primera vez que Párese de Manos se realiza fuera de la Capital Federal.

PUBLICIDAD

Para Sarmiento, el motor de su preparación es claro. Cuando le preguntaron qué debía recuperar de su etapa como deportista profesional para ponerse a punto, respondió sin dudar: “La disciplina. La disciplina de futbolista que es de lunes a lunes, cuidarse en la comida, entrenar, descansar bien”.

El Polaco, en cambio, se enfrenta a un terreno que no conoce: “Somos seres humanos. Tenés que estar enfocado, mentalmente de todos los sentidos. Entonces es algo que no lo hice nunca. Capaz que me subo y la gente me hace tener más fuerza”, evaluó. Las manos, dijo, van a hablar ese día.

PUBLICIDAD