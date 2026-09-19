Arabia Saudita activó alertas aéreas en siete ciudades tras amenazas de ataques hutíes

El lanzamiento de un misil de los rebeldes hutíes (Archivo)

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Arabia Saudita activó este sábado alertas aéreas de emergencia en siete ciudades ante la amenaza de posibles ataques de los rebeldes hutíes de Yemen, en medio del repunte de los enfrentamientos en Yemen. Las notificaciones alcanzaron de forma simultánea a Yeda, Taif, Yanbu, Alula, Khamis Mushait, Jazán y Abha. A su vez, dos explosiones sacudieron la capital Riad.

Es la primera que las autoridades saudíes emiten en la capital este tipo de advertensias desde la intensificación de los combates en el país vecino. En Yeda, Taif, Yanbu y Alula, los sistemas de aviso a la población se activaron en dos ocasiones consecutivas.

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Los habitantes de Riad recibieron poco antes de las 03:00 (hora local )un mensaje en sus teléfonos que advertía: “La zona se encuentra bajo una amenaza aérea hostil”. La notificación pidió a la población que permaneciera dentro de sus viviendas.

Periodistas de la agencia AFP escucharon dos estallidos después de la alerta. La Defensa Civil saudita levantó la medida cerca de media hora más tarde. Tras el período de máxima alerta, el organismo estatal emitió comunicados en los que confirmó que el peligro inmediato quedó neutralizado en todas las zonas afectadas. Las autoridades dieron por concluidas las advertencias, aunque no difundieron por el momento un balance sobre daños ni posibles interceptaciones.

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Los rebeldes hutíes, respaldados por Irán y con control sobre una gran parte de Yemen, atacaron Arabia Saudita en repetidas ocasiones durante los últimos días. El grupo insurgente obtuvo avances frente al Gobierno yemení reconocido por la comunidad internacional, que cuenta con apoyo de una coalición liderada por Riad.

Imagen de archivo de una bandera de Arabia Saudita (REUTERS/Huseyin Aldemir)

La activación de la alerta en la capital saudita marca la primera advertencia aérea en Riad desde el repunte de los enfrentamientos de las últimas semanas. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) informó que, desde la reanudación de los combates a principios de septiembre, al menos 112.000 personas abandonaron sus hogares en Yemen y cerca de 3.000 buscaron refugio en Yibuti.

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La guerra en Yemen comenzó en 2014, cuando los hutíes tomaron Saná y otras regiones del país. Arabia Saudí encabezó una intervención militar en marzo de 2015. Las partes alcanzaron una tregua en 2022, pero el cese de hostilidades se rompió en julio. En ese momento, los combatientes proiraníes desafiaron el control saudita sobre el espacio aéreo yemení al permitir el aterrizaje de un avión iraní en Yemen.

Arabia Saudita aseguró que La Meca es una “línea roja” tras un ataque atribuido a los hutíes

Riad acusó a los rebeldes hutíes de Yemen de intentar atacar La Meca, la ciudad más sagrada del islam, y afirmó que su protección constituye una “línea roja” para el reino.

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El portavoz de la coalición liderada por Riad, el coronel Turki al Maliki, informó el miércoles que las defensas aéreas interceptaron y destruyeron un dron antes de que ingresara en el espacio aéreo restringido sobre La Meca, ciudad natal del profeta Mahoma.

24 de mayo de 2026, La Meca, Arabia Saudita: Fieles musulmanes realizan la oración del amanecer alrededor de la Kaaba, en el complejo de la Gran Mezquita de la ciudad santa de La Meca (Arabia Saudita), antes de la peregrinación anual del Hajj (Crédito de la imagen: Saudi Press Agency/APA Images vía ZUMA Press Wire)

Los hutíes negaron haber lanzado proyectiles hacia la ciudad, situada a unos 1.100 kilómetros de la frontera yemení. El grupo aseguró que sus objetivos eran instalaciones petroleras y bases militares sauditas alejadas de los lugares sagrados.

Al Maliki indicó que se trata del segundo supuesto intento de ataque contra La Meca desde 2017, cuando los rebeldes yemeníes dispararon un misil balístico hacia la ciudad. Los hutíes tomaron varias islas en el estrecho de Bab el-Mandeb, hostigan el tráfico marítimo del mar Rojo y atacan infraestructura energética de Arabia Saudita. Irán, por su parte, mantiene ataques contra buques en el estrecho de Ormuz.

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El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, expresó su solidaridad “inquebrantable” con Riad. El canciller de Turquía rechazó cualquier indiferencia frente al hecho, según la agencia estatal Anadolu. La Organización de Cooperación Islámica, integrada por 57 países de mayoría musulmana, condenó el episodio y denunció una violación de la “santidad de los lugares sagrados”.

(Con información de AFP)