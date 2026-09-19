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Murió Eugenio Zanetti: la figura del teatro, la ópera y el cine que llevó su arte a Hollywood

El artista cordobés, ganador del Oscar por la dirección de arte de Restauración, falleció de manera repentina mientras preparaba una nueva puesta de Los cuentos de Hoffmann para el Teatro Colón

Murió Eugenio Zanetti, el artista cordobés que ganó un Oscar en Hollywood
Eugenio Zanetti nació en Córdoba en 1946 y desarrolló durante seis décadas una trayectoria en el cine, el teatro, la ópera y la pintura
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Este viernes, Eugenio Zanetti murió a los 79 años. El artista cordobés, ganador del Oscar, se convirtió en figura del arte local y contaba con una trayectoria sostenida entre el cine, el teatro, la ópera y la pintura. De esta manera, su muerte causó pesar en el ámbito cultural argentino e internacional.

La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores: “Despedimos a Eugenio Zanetti. Su extraordinaria trayectoria de proyección internacional y su excepcional talento lo convirtieron en una figura fundamental de la cultura argentina. Nos unimos al dolor de sus familiares y seres queridos ante su partida”.

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Según detalló el medio El Doce, el creador murió de manera repentina el viernes por la tarde, mientras se encontraba en Buenos Aires para avanzar con los ensayos de Los cuentos de Hoffmann, la producción que preparaba para el Teatro Colón.

Según relataron personas de su entorno, Zanetti se sintió mal durante la jornada. Tras regresar a su casa, sufrió una descompensación y murió. Sus allegados señalaron que mantenía una intensa actividad profesional y que atravesaba un momento de entusiasmo por dos proyectos que concentraban su atención: el reconocimiento que acababa de recibir en Córdoba y el trabajo escénico que desarrollaba en la capital argentina.

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Murió Eugenio Zanetti, el artista cordobés que ganó un Oscar en Hollywood
El comunicado de la Asociación Argentina de Actores lamentando el fallecimiento de Eugenio Zanetti

“Se sintió mal, y cuando llegó a su casa se descompensó y murió”, indicaron desde su círculo íntimo. También destacaron que el artista estaba conforme con el homenaje que se le había dedicado en su ciudad natal y con la puesta operística en la que trabajaba. “No paraba de trabajar”, añadieron.

Zanetti nació en la ciudad de Córdoba el 19 de octubre de 1946 y habría cumplido 80 años el próximo mes. A lo largo de seis décadas construyó un recorrido que no se limitó a una disciplina ni a un circuito artístico. Fue escenógrafo, director de arte, diseñador de producción, director de cine, dramaturgo y pintor. Esa diversidad definió una obra atravesada por el interés por la imagen, los espacios, los objetos y la dimensión simbólica de las escenas.

Su formación comenzó en Córdoba, donde cursó el primer año de Arquitectura en la Universidad Nacional de Córdoba a mediados de la década de 1960. Esa experiencia se vinculó después con una carrera dedicada a diseñar universos visuales para el cine y las artes escénicas. En sus primeros años también tuvo una participación en el rodaje de Medea, de Pier Paolo Pasolini, una experiencia temprana que anticipó su posterior relación con la producción cinematográfica.

El reconocimiento de mayor alcance internacional llegó en 1996, cuando obtuvo el Oscar a la mejor dirección de arte por Restauración (Restoration). La distinción lo ubicó entre los profesionales argentinos con mayor proyección en Hollywood. Tres años más tarde recibió una nueva nominación de la Academia por el diseño de producción de Más allá de los sueños, la película protagonizada por Robin Williams.

Murió Eugenio Zanetti, el artista cordobés que ganó un Oscar en Hollywood
Eugenio Zanetti murió en Buenos Aires mientras avanzaba con los ensayos de Los cuentos de Hoffmann, la producción que preparaba para el Teatro Colón

En la industria estadounidense trabajó como diseñador de producción y director de arte junto a realizadores, intérpretes y equipos técnicos de distintas generaciones. Su aporte se concentró en la construcción visual de las películas: la arquitectura de los decorados, la elección de objetos, las texturas, el color y la relación entre el espacio y los personajes. Para Zanetti, esos elementos no funcionaban como un fondo de la acción, sino como una parte central del relato.

La misma concepción se trasladó a sus trabajos teatrales y operísticos. Sus puestas se caracterizaron por la precisión de los detalles y por el uso de referencias pictóricas, históricas y religiosas. En ellas predominaba una composición de fuerte densidad visual, con decorados y elementos que reforzaban el clima de cada obra. Esa búsqueda lo llevó a alternar entre proyectos para escenarios argentinos y producciones de alcance internacional.

En 2010, la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina le otorgó un Cóndor de Plata especial, en el marco de las celebraciones por el Bicentenario. El reconocimiento distinguió su contribución a la difusión del cine argentino y de los profesionales del país en el exterior. Compartió esa distinción con Juan José Campanella, Luis Puenzo, Gustavo Santaolalla y Luis Bacalov.

Su producción pictórica constituyó otra línea de trabajo constante. En sus telas desarrolló figuras iluminadas sobre fondos oscuros y composiciones que remitían a cuestiones espirituales y metafísicas. La pintura le permitió sostener una práctica personal en paralelo a los tiempos de producción del cine y del teatro, además de reunir motivos que también aparecieron, con otras formas, en sus escenografías.

La exposición “Eugenio Zanetti. El hombre que habita muchos mundos”, dedicada a recorrer esa amplitud de intereses y lenguajes, adquirió un nuevo significado tras su muerte. La muestra puede visitarse hasta el 8 de enero de 2027, de 9 a 16, en el Museo Tamburini de Bancor, ubicado en San Jerónimo 166, en Córdoba. La entrada es libre y gratuita.

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