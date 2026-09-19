Teleshow

Nora Colosimo volvió a apuntar contra la China Suárez: “Copió e imitó a Wanda, como mamá me preocupé”

La madre de la mediática se refirió a la relación entre la actriz y su familia, cuestionó sus actitudes y sostuvo que recibió apoyo de figuras del ambiente artístico

Nora Colosimo apuntó contra la China Suárez
Guardar

Tras sus cuestionamientos a Eugenia “La China” Suárez, Nora Colosimo volvió a apuntar contra la actriz y aseguró que debería alejarse de su familia. La madre de Wanda Nara cuestionó su conducta, la acusó de imitar a su hija y lanzó duras definiciones sobre ella.

“Me pareció una falta de respeto, una provocación”, sostuvo Colosimo. También rechazó a quienes, según dijo, justifican a Suárez por su apariencia física. “Que sea hermosa o tenga una cara soñada no te habilita a ser mala persona”, expresó.

PUBLICIDAD

Luego, profundizó sus críticas y afirmó: “La belleza con los años se va. No es el caso de ella, pero es muy fea por dentro”.

La madre de Wanda también respondió a las declaraciones del padre de L-Gante. Aclaró que no lo conoce ni tuvo contacto con él, aunque coincidió con su postura respecto de la relación entre sus hijos. “Hacemos match. Los dos estamos felices de que no estén juntos, porque a mí tampoco me gustaba su hijo para mi hija”, manifestó.

En referencia a Suárez, Colosimo sostuvo que la actriz adoptaba actitudes similares a las de Wanda desde el inicio de su vínculo con Mauro Icardi. “Si mi hija se vestía de verde, ella se vestía de verde; si se vestía de rosa, ella se vestía de rosa”, afirmó.

PUBLICIDAD

Nora Colosimo volvió a apuntar contra la China Suárez y lanzó duras críticas
Colosimo aseguró que la conducta de La China Suárez llegó a preocuparla como madre desde el inicio del vínculo con Mauro Icardi

Además, aseguró que Suárez imitaba a Wanda en vuelos privados y entrevistas. “Se sentaba en el avioncito de la misma manera y provocadora como lo hacía mi hija. La imitó y la copió”, declaró.

Colosimo indicó que esa situación llegó a preocuparla como madre. “Dije: ‘Ay, Dios mío, esta chica no tendrá familia, no es normal lo que está haciendo’. Ya, en cierto modo, me asustaba”, comentó.

Por último, afirmó que recibe apoyo de personas del ambiente artístico cuando las cámaras están apagadas. “Saben quién es ella, lo que hizo y sus amistades”, concluyó.

Horas antes de ese descargo, Colosimo ya había cuestionado las publicaciones de Suárez en redes sociales. Según sostuvo, los mensajes de la actriz tenían como destinataria a Wanda Nara y sus imágenes podían afectar a sus nietas, que se encontraban con Mauro Icardi.

Nora Colosimo, panelista del programa de televisión LAM, realizó declaraciones sobre la actriz Eugenia Suárez

La polémica se originó luego de que Suárez compartiera fotos en bikini negro desde la llamada Casa de los Sueños, la vivienda de Nordelta donde reside junto a Icardi y sus hijos. Las postales coincidieron con los primeros días de calor previos a la primavera.

Ante los comentarios que recibió por esas imágenes, la actriz respondió: “Subo una foto en bikini y salen todas las dolidas”. También aseguró que se sentía cada vez mejor y anticipó que publicaría más fotos con menos ropa. Icardi reaccionó a ese mensaje con un “me gusta”.

El intercambio fue analizado en LAM, el ciclo que conduce Ángel de Brito, donde Colosimo expuso su postura. El conductor leyó al aire las palabras de Suárez y señaló que su belleza no estaba en discusión. La madre de Wanda coincidió, aunque remarcó que su malestar no tenía relación con la apariencia de la actriz.

Colosimo cuestionó las referencias de Suárez a su cuerpo, sus labios y la naturalidad de su imagen. “Yo no puedo soportar la estupidez. ¿Es necesario verla?”, lanzó durante el debate.

En el programa también repasaron otro video en el que la actriz decía que prefería no someterse a determinados tratamientos estéticos y que se sentía cómoda con su figura. Frente a eso, Colosimo respondió con ironía y aseguró que no le interesaba si tenía intervenciones estéticas, curvas o una figura más plana.

“Lo que sí me interesa es lo que le hace a mis nietas”, afirmó. Cuando De Brito le pidió que precisara a qué se refería, evitó dar más detalles.

Colosimo contó que sus nietas llevaban dos semanas en la casa de su padre y que, según relató, hacía una semana estaban enfermas, no asistían al colegio y habían tenido “40 grados de fiebre”.

Temas Relacionados

China SuárezWanda NaraWandagateNora Colosimo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La confesión íntima de Sofía Gonet a Virginia Lago sobre sus relaciones: "Me gusta dejarlos, jugar un poco"

En una charla distendida, La Reini contó que suele involucrarse con intensidad al inicio de los vínculos, aunque luego prefiere tomar distancia

La confesión íntima de Sofía Gonet a Virginia Lago sobre sus relaciones: "Me gusta dejarlos, jugar un poco"

Juli Poggio fue la primera accidentada de MasterChef y mostró su herida: "Prefiero cortarme que quemarme"

La participante contó que sufrió una quemadura mientras preparaba una receta y relató cómo atraviesa sus primeras jornadas en la competencia

Juli Poggio fue la primera accidentada de MasterChef y mostró su herida: "Prefiero cortarme que quemarme"

La contundente respuesta de Moria Casán a Susana Giménez: “No soy exitosa, soy exitosísima”

La One volvió a contestarle a su compañera de éxitos luego de que ninguneara el alcance que logró su biopic

La contundente respuesta de Moria Casán a Susana Giménez: “No soy exitosa, soy exitosísima”

Emilia Attias defendió a China Suárez tras las críticas por sus fotos en "La Casa de los Sueños": "La tienen que dejar un poco más tranquila"

La actriz opinó acerca del presente de su excompañera de Casi Ángeles y aseguró que la ve feliz en su nueva relación

Emilia Attias defendió a China Suárez tras las críticas por sus fotos en "La Casa de los Sueños": "La tienen que dejar un poco más tranquila"

Mirtha Legrand sufrió una recaída de su cuadro bronquial y volvió a ser internada en el Sanatorio Mater Dei: el parte médico

La conductora de 99 años ya había sido internada la semana pasada. Según pudo saber Teleshow, durante las horas de la mañana de este viernes se encontraba bien

Mirtha Legrand sufrió una recaída de su cuadro bronquial y volvió a ser internada en el Sanatorio Mater Dei: el parte médico

AMÉRICA

El Ministerio Público allana el campus central de la Universidad de San Carlos de Guatemala por denuncias sobre registros académicos eliminados

El Ministerio Público allana el campus central de la Universidad de San Carlos de Guatemala por denuncias sobre registros académicos eliminados

FFAA incautan 8,250 arbustos de presunta hoja de coca en Honduras

Capturaron en México a alias “El Muerto”, uno de los 100 más buscados de El Salvador

Bogotá-Cundinamarca busca dar el salto hacia nuevos mercados: empresas, inversión e IA estarán en el centro

Arrestan a la historiadora Alina Bárbara López por exigir libertad para los presos políticos en Cuba

MALDITOS NERDS

‘Trails in the Sky 2nd Chapter’ debuta entre los juegos mejor valorados de 2026

‘Trails in the Sky 2nd Chapter’ debuta entre los juegos mejor valorados de 2026

Ubisoft y Evil Empire lanzan la gran actualización de ‘The Rogue Prince of Persia’

Benedict Cumberbatch lidera el primer tráiler de ‘Wife and Dog’ de Guy Ritchie

Nintendo Switch 2 recibirá ‘Tropico 7 Special Edition’ con controles de ratón

Ved: Recure tendrá siete estilos jugables y más de 50 piezas de equipo

DEPORTES

Se confirmaron todas las peleas del Párense de Manos IV: Brian Sarmiento y El Polaco se enfrentarán en la cancha de Platense

Se confirmaron todas las peleas del Párense de Manos IV: Brian Sarmiento y El Polaco se enfrentarán en la cancha de Platense

Así están las posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual para la clasificación a la Copa Libertadores y Sudamericana

Brian Sarmiento y El Polaco pelearán en Párense de Manos IV: de las chicanas en el cara a cara a la apuesta que involucra a Messi

Argentina sumó otras 19 medallas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: así están las posiciones

30 fotos de la presentación del Párense de Manos IV: los cara a cara y el tenso momento que vivió Momo con un empresario