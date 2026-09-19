Nora Colosimo volvió a apuntar contra la China Suárez: “Copió e imitó a Wanda, como mamá me preocupé”

Nora Colosimo apuntó contra la China Suárez

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Tras sus cuestionamientos a Eugenia “La China” Suárez, Nora Colosimo volvió a apuntar contra la actriz y aseguró que debería alejarse de su familia. La madre de Wanda Nara cuestionó su conducta, la acusó de imitar a su hija y lanzó duras definiciones sobre ella.

“Me pareció una falta de respeto, una provocación”, sostuvo Colosimo. También rechazó a quienes, según dijo, justifican a Suárez por su apariencia física. “Que sea hermosa o tenga una cara soñada no te habilita a ser mala persona”, expresó.

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Luego, profundizó sus críticas y afirmó: “La belleza con los años se va. No es el caso de ella, pero es muy fea por dentro”.

La madre de Wanda también respondió a las declaraciones del padre de L-Gante. Aclaró que no lo conoce ni tuvo contacto con él, aunque coincidió con su postura respecto de la relación entre sus hijos. “Hacemos match. Los dos estamos felices de que no estén juntos, porque a mí tampoco me gustaba su hijo para mi hija”, manifestó.

En referencia a Suárez, Colosimo sostuvo que la actriz adoptaba actitudes similares a las de Wanda desde el inicio de su vínculo con Mauro Icardi. “Si mi hija se vestía de verde, ella se vestía de verde; si se vestía de rosa, ella se vestía de rosa”, afirmó.

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Colosimo aseguró que la conducta de La China Suárez llegó a preocuparla como madre desde el inicio del vínculo con Mauro Icardi

Además, aseguró que Suárez imitaba a Wanda en vuelos privados y entrevistas. “Se sentaba en el avioncito de la misma manera y provocadora como lo hacía mi hija. La imitó y la copió”, declaró.

Colosimo indicó que esa situación llegó a preocuparla como madre. “Dije: ‘Ay, Dios mío, esta chica no tendrá familia, no es normal lo que está haciendo’. Ya, en cierto modo, me asustaba”, comentó.

Por último, afirmó que recibe apoyo de personas del ambiente artístico cuando las cámaras están apagadas. “Saben quién es ella, lo que hizo y sus amistades”, concluyó.

Horas antes de ese descargo, Colosimo ya había cuestionado las publicaciones de Suárez en redes sociales. Según sostuvo, los mensajes de la actriz tenían como destinataria a Wanda Nara y sus imágenes podían afectar a sus nietas, que se encontraban con Mauro Icardi.

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Nora Colosimo, panelista del programa de televisión LAM, realizó declaraciones sobre la actriz Eugenia Suárez

La polémica se originó luego de que Suárez compartiera fotos en bikini negro desde la llamada Casa de los Sueños, la vivienda de Nordelta donde reside junto a Icardi y sus hijos. Las postales coincidieron con los primeros días de calor previos a la primavera.

Ante los comentarios que recibió por esas imágenes, la actriz respondió: “Subo una foto en bikini y salen todas las dolidas”. También aseguró que se sentía cada vez mejor y anticipó que publicaría más fotos con menos ropa. Icardi reaccionó a ese mensaje con un “me gusta”.

El intercambio fue analizado en LAM, el ciclo que conduce Ángel de Brito, donde Colosimo expuso su postura. El conductor leyó al aire las palabras de Suárez y señaló que su belleza no estaba en discusión. La madre de Wanda coincidió, aunque remarcó que su malestar no tenía relación con la apariencia de la actriz.

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Colosimo cuestionó las referencias de Suárez a su cuerpo, sus labios y la naturalidad de su imagen. “Yo no puedo soportar la estupidez. ¿Es necesario verla?”, lanzó durante el debate.

En el programa también repasaron otro video en el que la actriz decía que prefería no someterse a determinados tratamientos estéticos y que se sentía cómoda con su figura. Frente a eso, Colosimo respondió con ironía y aseguró que no le interesaba si tenía intervenciones estéticas, curvas o una figura más plana.

“Lo que sí me interesa es lo que le hace a mis nietas”, afirmó. Cuando De Brito le pidió que precisara a qué se refería, evitó dar más detalles.

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Colosimo contó que sus nietas llevaban dos semanas en la casa de su padre y que, según relató, hacía una semana estaban enfermas, no asistían al colegio y habían tenido “40 grados de fiebre”.