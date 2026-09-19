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Axel criticó la falta de humildad de las nuevas generaciones de artistas: "Salen de las redes y creen que son famosos"

El músico aseguró que parte de los artistas nuevos prioriza la exposición inmediata y les recomendó construir una obra que mantenga vigencia con el tiempo

La reflexión de Axel sobre las nuevas generaciones de artistas
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Más allá de sus giras y de los éxitos que marcaron su trayectoria, este viernes Axel sorprendió con una crítica a la falta de humildad que advierte en parte de los nuevos artistas. El cantante apuntó contra quienes, tras alcanzar una repercusión rápida, dejan de responder mensajes o se muestran distantes ante pedidos sencillos de sus seguidores.

“Te voy a dejar este facto, como dicen ahora”, comenzó diciendo el cantante en el programa de streaming Somos Lovest antes de describir situaciones que, según relató, atraviesa al intentar comunicarse con músicos jóvenes. Así, el músico contó que envía mensajes por WhatsApp a artistas de entre 16 y 25 años y que, en ocasiones, debe esperar cerca de un mes para recibir una respuesta.

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Para el intérprete, esa actitud contrasta con la que ha encontrado en figuras consagradas. “Ahí digo, ‘loco, aprendé de los grandes’”, sostuvo antes de mencionar a Joan Manuel Serrat.

Axel recordó que su madre, fanática del cantautor español, atravesaba una internación por una enfermedad. En ese contexto, Serrat le mandó un video de un minuto en el que la saludaba y le proponía asistir a una de sus giras por España junto a su hijo una vez que se recuperara.

Axel cantante
Axel contrastó esa distancia de los artistas jóvenes con la actitud de figuras consagradas como Joan Manuel Serrat (@axeloficial)

“La gente grande es grande en todos los sentidos”, afirmó Axel al evocar ese gesto. Luego, como si fuera poco, volvió a referirse a los artistas jóvenes que, según señaló, ganan notoriedad a partir de redes sociales o de canciones con una circulación breve, pero no responden cuando se les pide grabar un saludo para un fan. “Ahora salen de las redes y creen que son famosos por dos canciones que sonaron un poquitito y le pedís un saludo, por ahí mi hija es fanática, si me mandan un video, y ni te hablan”.

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El cantante aclaró que no busca generalizar, aunque consideró que ese comportamiento se repite en muchos casos. También puso en duda que esas figuras puedan sostener su reconocimiento con el paso de los años si mantienen esa distancia con el público y con otros colegas.

Ante esta situación, el conductor Chino Delgado comentó: “Vos sabés lo que es pelearla para hacer un hit, hoy un hit sale en dos horas y lo escuchan en todo el mundo. Se viralizan sin que conozcan el tema”.

Después, Axel vinculó esa falta de cercanía con la presión que enfrentan músicos jóvenes para obtener resultados inmediatos. “La generación de hoy también, no todos, no quiero generalizar, pero muchísimos tienen tanta presión y componen para la inmediatez”, expresó.

Axel criticó la falta de humildad que advierte en parte de los nuevos artistas tras alcanzar una repercusión rápida
Axel criticó la falta de humildad que advierte en parte de los nuevos artistas tras alcanzar una repercusión rápida

Según su planteo, la exigencia de alcanzar cifras altas en pocos días lleva a que algunas canciones se piensen para una reacción rápida y no para una permanencia prolongada. Frente a esa lógica, el artista defendió el valor de construir un repertorio que siga convocando público más allá de los lanzamientos recientes. “Hay muchos que tienen tanta presión y componen para la inmediatez. Entonces les dicen, ‘necesito el número de este viernes, de este sábado, de este miércoles’. Y a mí me dicen a veces, ‘Axel, ¿cómo hacés vos para seguir girando si no metés un hit hace diez años?’”.

Al referirse a quienes le preguntan cómo continúa realizando giras sin haber tenido un hit en los últimos diez años, Axel respondió que su carrera se apoya en composiciones que permanecieron vigentes. “Yo compuse canciones para la eternidad”, aseguró.

En el cierre de su reflexión, sostuvo que un artista muere tres veces: con la desaparición física, cuando ya no queda nadie que lo recuerde y cuando su obra deja de ser escuchada. Por eso, dejó un mensaje para los músicos que empiezan: “Compongan para siempre, no para lo inmediato, porque si no mañana no existís más”.

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