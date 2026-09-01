Generación Silver

La salud bucal podría marcar la diferencia en la autonomía durante la vejez

Una investigación realizada en Brasil asoció la preservación de la capacidad de comer y de las piezas dentarias con más posibilidades de sostener las tareas cotidianas sin ayuda

Una persona de cabello canoso consume una manzana junto a un plato con alimento, un vaso de agua y cubiertos sobre una mesa.
La autonomía en la vejez está relacionada con distintos aspectos del bienestar, incluida la salud bucal (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La capacidad de masticar, tragar y conservar piezas dentarias suele quedar fuera de la conversación sobre envejecimiento saludable y salud bucal. Un nuevo trabajo científico volvió a poner ese punto en primer plano al vincular la fragilidad oral con la pérdida de independencia funcional en adultos mayores.

Hasta ahora, buena parte de la evidencia había asociado la mala salud oral con fragilidad física, desnutrición, deterioro general y peor calidad de vida. La incógnita pasaba por determinar si mejorar ese frente podía traducirse en un efecto concreto sobre la vida cotidiana, en particular sobre la posibilidad de seguir realizando de manera autónoma tareas básicas.

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Ese es el punto que aborda un estudio publicado en la revista Innovation in Aging, que analizó datos de adultos mayores de Brasil y estimó qué ocurriría si la fragilidad oral se redujera en forma progresiva. El trabajo halló una asociación entre esa mejora y una mayor probabilidad de llegar con vida y sin dependencia a etapas posteriores del envejecimiento, con un efecto concentrado en la autonomía funcional.

La investigación se basó en la cohorte EpiFloripa Aging, integrada por personas de 60 años o más que viven en la comunidad en Florianópolis, en Brasil. Según se detalla en el estudio, los autores analizaron información recolectada entre 2009 y 2023 sobre 1.702 participantes. El resultado principal fue la probabilidad acumulada de seguir con vida y conservar independencia en las actividades básicas de la vida diaria.

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Qué es la fragilidad oral y por qué importa

Hombre de cabello canoso sentado ante una mesa con un plato de brócoli, zanahorias y tomates cherry, sosteniendo un trozo de pan.
Mantener la funcionalidad oral puede marcar la diferencia en la vida diaria de las personas mayores (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fragilidad oral es un concepto que reúne señales de deterioro en funciones de la boca que resultan claves para la vida diaria. No alude solo a caries o falta de controles. Incluye la pérdida dentaria, la disminución de la fuerza para masticar, problemas para tragar, limitaciones en el habla y otras alteraciones que afectan la nutrición, la comunicación y la capacidad de mantener hábitos cotidianos.

Dicho de otro modo, la boca forma parte del sistema que sostiene la autonomía. Cuando esa función empieza a deteriorarse, pueden aparecer restricciones que exceden lo dental. Comer ciertos alimentos se vuelve más difícil, la dieta pierde variedad y la ingesta puede bajar.

El estudio utilizó un puntaje compuesto de siete ítems para medir ese deterioro oral. A partir de ese indicador, los investigadores simularon escenarios hipotéticos de reducción de la fragilidad oral y calcularon cómo cambiaría la probabilidad de llegar a la etapa final del seguimiento sin dependencia para las actividades básicas.

Según concluye el trabajo, una reducción escalonada de la fragilidad oral se asoció con un aumento del 73% en la probabilidad de estar vivo e independiente en actividades básicas de la vida diaria. La estimación correspondió a una razón de probabilidad de 1,73, con un intervalo de confianza de 95% entre 1,48 y 2,02, según se detalla en el estudio.

El peso de masticar y conservar dientes

Mano de una persona mayor sujetando una manzana roja mordida cerca de un plato con verduras, pan integral y un vaso de agua.
Conservar la capacidad de masticar y alimentarse adecuadamente favorece la independencia en la adultez avanzada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los puntos más concretos del análisis se vinculó con el edentulismo, término técnico que designa la pérdida total de dientes. El trabajo evaluó además qué ocurría cuando esa situación se evitaba y se preservaba la función masticatoria, cuya tarea consiste en triturar alimentos de manera adecuada para facilitar la nutrición y la digestión.

En ese escenario, los autores observaron una mejora en la probabilidad de permanecer con vida e independiente. Según el paper, prevenir el edentulismo con función masticatoria preservada se asoció con una razón de probabilidad de 1,21, con un intervalo de confianza de 95% entre 1,08 y 1,36.

El hallazgo no implica que la salud bucal, por sí sola, determine el destino funcional de una persona mayor. El propio estudio presenta sus resultados como una simulación causal a partir de datos observacionales, no como un ensayo clínico. Aun así, aporta una señal clara: la función oral aparece como un factor modificable dentro del envejecimiento.

Una agenda de salud más amplia para la vejez

Cuatro personas mayores comen en una mesa mientras una médica en bata blanca les sostiene un folleto titulado Salud Bucal.
Una mirada integral a la salud en la vejez reconoce el rol clave de la prevención y el acompañamiento profesional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La publicación se inserta en una línea de investigación que intenta ampliar la definición de envejecimiento saludable. En ese marco, la boca deja de ser una zona separada del resto del cuerpo y pasa a formar parte de un entramado donde nutrición, fuerza, funcionalidad y participación social se conectan entre sí.

Ese cambio de mirada también tiene consecuencias para la práctica clínica y para las políticas públicas. Si la fragilidad oral influye sobre la independencia, el seguimiento odontológico en adultos mayores adquiere un valor que excede la prevención de dolor o infecciones.

En la cohorte analizada hubo 336 muertes durante el seguimiento, según se detalla en el estudio. Los autores plantean que la salud oral es un determinante modificable del envejecimiento saludable, una formulación que la ubica dentro de los factores sobre los que el sistema de salud puede intervenir.

El trabajo no propone soluciones simples ni presenta un resultado definitivo. Lo que sí muestra es que la función oral merece un lugar más visible en la agenda científica sobre envejecimiento. Según concluye el estudio, reducir la fragilidad oral y preservar la función masticatoria se asocia con mayor independencia funcional en adultos mayores.

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