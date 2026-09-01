Economía silver en la región: Chile lanza un subsidio que cubre casi la totalidad del alquiler a personas mayores

Más allá del alivio económico, el beneficio busca garantizar el derecho a envejecer en un hogar digno, seguro y con total autonomía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Chile abrirá en septiembre la postulación al subsidio de arriendo en Chile para personas mayores y personas con discapacidad, un beneficio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile que cubre hasta el 90% del alquiler mensual y que, en otra parte del llamado, aparece con una cobertura de entre 90% y 95%.

Este llamado especial es importante porque reduce el copago de arriendo para personas de 60 años o más y para mayores de 18 años con discapacidad acreditada, no exige ahorro previo y permite postular incluso a quienes aún no arriendan una vivienda. Además, los recursos consideran beneficiar a 3.270 personas en todo el país.

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La convocatoria estará abierta del 8 de septiembre de 2026 al 8 de octubre de 2026. El programa apunta a hogares dentro del 70% del Registro Social de Hogares.

El diseño del beneficio también contempla a personas solas, sin necesidad de núcleo familiar. Además, permite postular por medio de un representante con poder simple y admite casos de personas que ya recibieron subsidios anteriores, si cumplen las condiciones del llamado.

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Cómo funciona el subsidio y a quiénes beneficia

El programa está dirigido a personas mayores de 60 años al momento de postular, o que cumplan esa edad dentro del año calendario, y a mayores de 18 años con discapacidad acreditada en el Registro Nacional de la Discapacidad. En ambos casos, deben pertenecer hasta el 70% del Registro Social de Hogares y acreditar un ingreso mínimo de cinco unidades de fomento, equivalentes a $204.000 chilenos.

El programa no exige ahorros previos ni garantías complejas, permitiendo que jubilados y personas con discapacidad postulen de manera directa o mediante un apoderado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El subsidio contempla un monto máximo de 213 unidades de fomento por beneficiario. Ese monto permite financiar casi todo el arriendo de viviendas con renta de hasta 11 unidades de fomento mensuales.

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En Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Metropolitana, Aysén y Magallanes, el tope sube a 13 unidades de fomento al mes, cerca de $531.000. El llamado indica además que, si una persona destina ocho unidades de fomento al pago mensual, podría cofinanciar cerca de 27 meses de arriendo hasta agotar el beneficio.

La postulación podrá hacerse por internet en el sitio oficial del Minvu con Clave Única, de forma presencial en oficinas del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de cada región o a través de entidades públicas con convenio con los Serviu regionales.

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Qué necesidades busca cubrir en adultos mayores y personas con discapacidad

El esquema incorpora facilidades pensadas para quienes tienen dificultades para trasladarse o menores opciones de generar ingresos formales o estables. Por eso acepta postulaciones por representación con un poder simple que no requiere autorización notarial.

El beneficio del Minvu busca garantizar el acceso a una vivienda digna cubriendo hasta el 95% del costo del alquiler mensual para personas mayores de 60 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El programa entrega puntaje adicional por edad y discapacidad. También suma puntaje extra a quienes sean personas cuidadoras o integren un hogar con una “persona cuidadora” inscrita en el Registro Social de Hogares.

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Otra característica es que no obliga a estar arrendando al momento de postular. El beneficio también alcanza a quienes buscan una vivienda para alquilar y a quienes postulan sin convivir con un grupo familiar.

El llamado permite además que la persona postulante, su cónyuge o alguien de su núcleo declarado tenga derechos en comunidad sobre una vivienda. Esa flexibilidad amplía el acceso en situaciones patrimoniales parciales.

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Cómo se compara con los apoyos al alquiler en otros países

Este tipo de ayuda se ubica dentro de una tendencia internacional de subsidios a la demanda, en la que el Estado ayuda a pagar un arriendo privado en vez de construir la vivienda. Ese enfoque aparece en programas para población vulnerable en Estados Unidos, España, Dinamarca y Francia.

En Estados Unidos, el programa Section 8 entrega vales de vivienda o cupones de ayuda al alquiler a familias de muy bajos ingresos, con prioridad para personas mayores y personas con discapacidad. Allí el beneficiario suele pagar el 30% de sus ingresos mensuales y el gobierno cubre al arrendador el resto del valor de mercado.

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España cuenta con ayudas al alquiler gestionadas por las comunidades autónomas. Para mayores de 65 años, la subvención alcanza hasta el 50% del alquiler mensual, y para personas con discapacidad se amplían los límites de ingresos para acceder a ayudas de entre el 40% y el 50%.

Viviendas comunitarias para adultos mayores en España (Sostre Civic)

Dinamarca combina viviendas adaptadas con subsidios para que las personas mayores o vulnerables no paguen más del 15% de sus ingresos en arriendo. Francia, por su parte, aplica la ayuda personalizada a la vivienda, un esquema universal para inquilinos de bajos recursos que mejora el cálculo para adultos mayores y personas con discapacidad.

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La diferencia del llamado chileno está en su cobertura fija de entre 90% y 95%, lo que deja un copago muy bajo. Ese rasgo da mayor resguardo a quienes reciben la Pensión Garantizada Universal o pensiones de invalidez básicas para sostener su vivienda.