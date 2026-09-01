Generación Silver

Economía silver en la región: Chile lanza un subsidio que cubre casi la totalidad del alquiler a personas mayores

La nueva convocatoria amplía los beneficiarios, introduce mecanismos flexibles y prioriza a quienes enfrentan mayores barreras económicas y de movilidad

Una mujer con bastón y un hombre en silla de ruedas conversan en el vestíbulo de un edificio con rampa de acceso al fondo.
Más allá del alivio económico, el beneficio busca garantizar el derecho a envejecer en un hogar digno, seguro y con total autonomía. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Chile abrirá en septiembre la postulación al subsidio de arriendo en Chile para personas mayores y personas con discapacidad, un beneficio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile que cubre hasta el 90% del alquiler mensual y que, en otra parte del llamado, aparece con una cobertura de entre 90% y 95%.

Este llamado especial es importante porque reduce el copago de arriendo para personas de 60 años o más y para mayores de 18 años con discapacidad acreditada, no exige ahorro previo y permite postular incluso a quienes aún no arriendan una vivienda. Además, los recursos consideran beneficiar a 3.270 personas en todo el país.

PUBLICIDAD

La convocatoria estará abierta del 8 de septiembre de 2026 al 8 de octubre de 2026. El programa apunta a hogares dentro del 70% del Registro Social de Hogares.

El diseño del beneficio también contempla a personas solas, sin necesidad de núcleo familiar. Además, permite postular por medio de un representante con poder simple y admite casos de personas que ya recibieron subsidios anteriores, si cumplen las condiciones del llamado.

PUBLICIDAD

Cómo funciona el subsidio y a quiénes beneficia

El programa está dirigido a personas mayores de 60 años al momento de postular, o que cumplan esa edad dentro del año calendario, y a mayores de 18 años con discapacidad acreditada en el Registro Nacional de la Discapacidad. En ambos casos, deben pertenecer hasta el 70% del Registro Social de Hogares y acreditar un ingreso mínimo de cinco unidades de fomento, equivalentes a $204.000 chilenos.

Dos pares de manos sujetan un documento con el título Contrato de Arriendo sobre una mesa de madera.
El programa no exige ahorros previos ni garantías complejas, permitiendo que jubilados y personas con discapacidad postulen de manera directa o mediante un apoderado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El subsidio contempla un monto máximo de 213 unidades de fomento por beneficiario. Ese monto permite financiar casi todo el arriendo de viviendas con renta de hasta 11 unidades de fomento mensuales.

En Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Metropolitana, Aysén y Magallanes, el tope sube a 13 unidades de fomento al mes, cerca de $531.000. El llamado indica además que, si una persona destina ocho unidades de fomento al pago mensual, podría cofinanciar cerca de 27 meses de arriendo hasta agotar el beneficio.

La postulación podrá hacerse por internet en el sitio oficial del Minvu con Clave Única, de forma presencial en oficinas del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de cada región o a través de entidades públicas con convenio con los Serviu regionales.

Qué necesidades busca cubrir en adultos mayores y personas con discapacidad

El esquema incorpora facilidades pensadas para quienes tienen dificultades para trasladarse o menores opciones de generar ingresos formales o estables. Por eso acepta postulaciones por representación con un poder simple que no requiere autorización notarial.

Fachada de un edificio de tres pisos con rampa de entrada y carteles azules con el símbolo internacional de accesibilidad.
El beneficio del Minvu busca garantizar el acceso a una vivienda digna cubriendo hasta el 95% del costo del alquiler mensual para personas mayores de 60 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El programa entrega puntaje adicional por edad y discapacidad. También suma puntaje extra a quienes sean personas cuidadoras o integren un hogar con una “persona cuidadora” inscrita en el Registro Social de Hogares.

Otra característica es que no obliga a estar arrendando al momento de postular. El beneficio también alcanza a quienes buscan una vivienda para alquilar y a quienes postulan sin convivir con un grupo familiar.

El llamado permite además que la persona postulante, su cónyuge o alguien de su núcleo declarado tenga derechos en comunidad sobre una vivienda. Esa flexibilidad amplía el acceso en situaciones patrimoniales parciales.

Cómo se compara con los apoyos al alquiler en otros países

Este tipo de ayuda se ubica dentro de una tendencia internacional de subsidios a la demanda, en la que el Estado ayuda a pagar un arriendo privado en vez de construir la vivienda. Ese enfoque aparece en programas para población vulnerable en Estados Unidos, España, Dinamarca y Francia.

En Estados Unidos, el programa Section 8 entrega vales de vivienda o cupones de ayuda al alquiler a familias de muy bajos ingresos, con prioridad para personas mayores y personas con discapacidad. Allí el beneficiario suele pagar el 30% de sus ingresos mensuales y el gobierno cubre al arrendador el resto del valor de mercado.

España cuenta con ayudas al alquiler gestionadas por las comunidades autónomas. Para mayores de 65 años, la subvención alcanza hasta el 50% del alquiler mensual, y para personas con discapacidad se amplían los límites de ingresos para acceder a ayudas de entre el 40% y el 50%.

Generación Silver - Viviendas comunitarias para adultos mayores - España
Viviendas comunitarias para adultos mayores en España (Sostre Civic)

Dinamarca combina viviendas adaptadas con subsidios para que las personas mayores o vulnerables no paguen más del 15% de sus ingresos en arriendo. Francia, por su parte, aplica la ayuda personalizada a la vivienda, un esquema universal para inquilinos de bajos recursos que mejora el cálculo para adultos mayores y personas con discapacidad.

La diferencia del llamado chileno está en su cobertura fija de entre 90% y 95%, lo que deja un copago muy bajo. Ese rasgo da mayor resguardo a quienes reciben la Pensión Garantizada Universal o pensiones de invalidez básicas para sostener su vivienda.

Temas Relacionados

Subsidio de ArriendoMinisterio de Vivienda y UrbanismoPersonas MayoresDiscapacidadgeneracion silverEconomía silverRegistro Nacional de la Discapacidad

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La salud bucal podría marcar la diferencia en la autonomía durante la vejez

Una investigación realizada en Brasil asoció la preservación de la capacidad de comer y de las piezas dentarias con más posibilidades de sostener las tareas cotidianas sin ayuda

La salud bucal podría marcar la diferencia en la autonomía durante la vejez

Cuidados paliativos: por qué deben empezar desde el diagnóstico y no solo al final de la vida

Para el médico Sebastián Figueroa Dunn, estos tratamientos no son solo para la etapa terminal, sino un derecho clave para aliviar el sufrimiento, ordenar el legado familiar y garantizar la calidad de vida. Pese a estar amparados por ley, en la Argentina accede menos del 15%

Cuidados paliativos: por qué deben empezar desde el diagnóstico y no solo al final de la vida

El poder de la economía plateada: cómo los mayores de 60 reconfiguran el consumo global

Un reporte del World Economic Forum advierte una reconfiguración de bienes y servicios, con presión sobre cuidados y jubilaciones y un nuevo motor de demanda que avanza por regiones y rubros

El poder de la economía plateada: cómo los mayores de 60 reconfiguran el consumo global

El reto sueco: envejecimiento acelerado, falta de personal y la urgencia de integrar a los trabajadores migrantes

Una proyección demográfica para la próxima década, una aclaración sobre contrataciones y el recambio por jubilaciones reordenan la discusión sobre el personal en la atención municipal

El reto sueco: envejecimiento acelerado, falta de personal y la urgencia de integrar a los trabajadores migrantes

“Estamos al borde del decrecimiento poblacional”: debate en el Senado sobre el desafío del envejecimiento de la sociedad

En una jornada organizada por la Dirección General de Relaciones Internacionales de la cámara alta, varios oradores expusieron sobre “Territorio y Población: distribución federal y equilibrio demográfico”

“Estamos al borde del decrecimiento poblacional”: debate en el Senado sobre el desafío del envejecimiento de la sociedad

DEPORTES

Así reaccionaron en el programa El Chiringuito al retiro de Messi de la selección argentina: “Me duele mucho”

Así reaccionaron en el programa El Chiringuito al retiro de Messi de la selección argentina: “Me duele mucho”

El fútbol argentino homenajeó a Messi en la 7ª fecha del Clausura: la frase del arquero de Newell’s que reavivó el sueño del regreso

US Open: Nadia Podoroska volvió a ganar en un Grand Slam después de más de dos años y enfrentará a una ex N°1

La llamativa respuesta de Mikel Arteta sobre las chances de que Julián Álvarez sea transferido al Arsenal

Así se vive la mayor transición de los Lakers: entre la rutina, los recuerdos y la expectativa tras la venta récord a Bob Iger y Josh Kushner

TELESHOW

Mario Pergolini rechazó a Nicolás Repetto como conductor de Otro día perdido: “¡No quiero que lo haga él!”

Mario Pergolini rechazó a Nicolás Repetto como conductor de Otro día perdido: “¡No quiero que lo haga él!”

Ana Rosenfeld apuntó con dureza contra Maxi López: “Se metió en la casa de Wanda y Mauro recién casados”

La reacción de Carola Reyna y Boy Olmi al homenaje de Lali Espósito en su despedida de soltera: “Viva el amor”

Juampi Mirabelli se emocionó al recordar su historia de amor con Fernando Peña: “Hoy sigo enamorado de él”

Lucía y Joaquín Galán anunciaron su película Pimpinela, el origen de la leyenda: “Nuestra historia en pantalla grande”

INFOBAE AMÉRICA

Director de la Policía Nacional pide al Congreso de Honduras reformar leyes para enfrentar nuevas formas del crimen

Director de la Policía Nacional pide al Congreso de Honduras reformar leyes para enfrentar nuevas formas del crimen

El acuerdo entre Guatemala y Estados Unidos dejó al 70,4 % de las exportaciones con arancel cero

Mujeres en Panamá continúan fuera de los principales espacios de poder, afirma estudio

La primera infancia de El Salvador recibirá en sus aulas 375.000 libros y 195.000 instrumentos musicales para aprender jugando

Ya es oficial la homologación de licencias entre El Salvador e Italia: ¿cuáles son los requisitos?