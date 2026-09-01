Quirno habló sobre los dichos de Trump de las Malvinas: “No podemos depender de nadie, tenemos que hacer los deberes”

La palabra de Pablo Quirno en Economia de Quincho sobre las Islas Malvinas

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El ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Pablo Quirno, fue el invitado central de la edición especial de “Economía de Quincho”, el programa de streaming que conducen Damián Di Pace, Gustavo “Lacha” Lazzari, Jorge Giacobbe y Fausto Spotorno y que se realizó esta noche en Infobae en Vivo.

Entre varios temas, el canciller habló acerca de las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la soberanía de las Islas Malvinas.

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“El tema Malvinas es muy claro. Las Malvinas están en el centro del corazón de cada argentino. Es una obligación y una responsabilidad para nosotros mantener vivo el reclamo sobre la soberanía”, indicó Quirno.

Esta tarde, el mandatario estadounidense afirmó que podría revisar su postura sobre la soberanía de las Islas Malvinas. Así lo precisó en medio de la demanda territorial de Argentina ante el Reino Unido. “Siempre reviso todas mis posturas y esa es una de muchas”, indicó el mandatario.

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Pablo Quirno

“Tenemos que tener acciones de la diplomacia más concreta y mejores instrumentos para defendernos de situaciones que hoy son situaciones unilaterales del Reino Unido con respecto a la explotación de nuestros recursos. Son nuestros”, opinó el canciller argentino.

Con cautela, señaló: “Sobre lo que no tenemos control, no operamos. Nosotros operamos sobre lo que nosotros operamos. Tenemos claro que la solución es diplomática y que tenemos que avanzar en ese frente lo más posible, tanto en los diferentes foros con el apoyo de los diferentes países. Pero de la misma manera que cuando hicimos el plan de gobierno no podíamos depender de nadie, en este caso es lo mismo: tenemos que hacer los deberes para aumentar nuestras chances de que el reclamo legítimo que tiene argentina sobre la soberanía sea escuchado”.

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Siguiendo esa línea argumental, el encargado de la diplomacia argentina manifestó que “acá no hay un triángulo mágico donde estamos hablando. Tanto es así que tuvimos un episodio similar hace un par de meses con un mail aparentemente filtrado del Pentágono y una discusión entre ellos”.

Por otra parte, el canciller sostuvo que la influencia global de Lionel Messi y del presidente Javier Milei despertó un mayor interés por la Argentina en el exterior. Durante la edición especial de Economía de Quincho en Infobae en Vivo, también se refirió a la agenda comercial, las restricciones cambiarias y el proceso de estabilización económica.

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En tal sentido, trazó un paralelismo entre la influencia de Messi y la de Milei en el exterior. “Cuando nosotros vamos a fuera, tenemos la M de Messi y la M de Milei”, aseguró. Y agregó: “La influencia global del presidente y de Messi hace que hoy el mundo esté mirando la Argentina con un interés”.

La palabra de Pablo Quirno en Economia de Quincho

Esta tarde, el presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó que podría revisar su postura sobre la soberanía de las Islas Malvinas. Así lo precisó en medio de la demanda territorial de Argentina ante el Reino Unido. “Siempre reviso todas mis posturas y esa es una de muchas”, indicó el mandatario.

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También le preguntaron por el turismo receptivo y dijo que está subiendo y que no tiene que ver con el tipo de cambio. “La estabilidad da una idea de que somos un lugar seguro y esa certidumbre genera interés”, dijo.

Con respecto a los desafíos del comercio exterior, aseguró que la apertura es central para la generación de confianza y credibilidad. “Triplicamos el comercio en términos de PBI y estamos trabajando en nuevo acuerdos, como con Canadá. Con los recursos naturales y el capital humano que tenemos debemos generar confianza para que lleguen las inversiones. Un caso: somos unos de los mayores productores de alimentos del mundo y no teníamos una feria sobre el tema. Ahora la hará la Copal, que tiene 16.000 socios y exportan sólo 1.200”, dijo Quirno.

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Y sumó: “Se pueden firmar todos los acuerdos que sea, pero lo importante es cómo esos acuerdos se llevan a la práctica. Y esos acuerdos se llevan a la práctica con una condición previa: la estabilizada macroeconómica y el proceso de desregulación que estamos haciendo. Todo eso sienta las bases para que tengamos un sector exportador más productivo, estamos con récord de cantidades y montos exportados. Eso se va a ir acelerando”.

“Durante décadas, los inversores extranjeros miraban a ese Estado, no a la Argentina, con recelo porque lo único que hacía era romper contratos. Hay una cosa fundamental de lo que habla el presidente y lo que ha realizado desde el primer día. Es generar la credibilidad a través del respeto a la propiedad privada. Y eso es respetar los contratos”, acotó en una crítica a los gobiernos previos.

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A su juicio, la estabilidad económica es “central para la seguridad jurídica” y “la razón primordial por la cual Argentina no ha cumplido con sus obligaciones y sus contratos es por su desorden macroeconómico”.

“La confluencia entre la condición precedente más la situación geoestratégica que está sucediendo hoy hace se despierte un interés por la Argentina. Hay que aprovecharlo porque eso va a acelerar el despegue”, acotó el funcionario nacional.

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El analista Damián Di Pace es el conductor del programa de streaming

En el comienzo del programa, después de Infobae al Regreso, Di Pace, Lazzari, Giacobbe y Spotorno hablaron del comportamiento del riesgo país a lo largo de agosto, de las cotizaciones de dólar, tanto el oficial, como el blue, y del impacto local del barril Brent en unos 90 dólares.

Uno de los primeros temas del programa fue el caso de una pyme de Maipú, en la provincia de Buenos Aires, que dejó de pagar una tasa municipal por tener cero contraprestaciones y ahora le reclaman $11 millones, de los cuales unos 4 millones son de intereses.

Luego hicieron referencia al tema del día, el retiro de la Selección de Leo Messi. Giacobbe mostró una encuesta suya post final del Mundial, en la que 16% creía que se iba a retirar; un 38% esperaba que iba a jugar la próxima Copa América; y un 43,8% que iba a llegar al próximo Mundial.

La “nube de palabras” en la se preguntó quién sería el próximo Messi se destacó mucho “Ninguno” y luego “el hijo”, sin aclarar cual. En la nube sobre “qué le dirían a Leo”, una pregunta sin opciones, aparece un “gracias” gigante como mandatorio.

Quirno también habló del momento “agridulce de la decisión del 10″. “Nos llena de nostalgia porque nos llenó de alegría”, aseguró.

“Es parte de lo que somos, de la marca país, por el peso que tiene el fútbol y una estrella de su estatura. Nos dejó muy bien representados. Muchos hinchas de otros países son por él y luego de la Selección. Es extraordinario, no podemos llevarlo a la norma”, destacó.

"Lacha" Lazzari, uno de los "quincheros"

Al ser consultado por las restricciones cambiarias vigentes, el ministro de Relaciones Exteriores remarcó: “Todos los pasos que estamos tomando son para no volver atrás. A partir de ahí es donde se consolida la confianza. Lo que queda del cepo es muy poquito y son decisiones del Banco Central”.

Bajo su perspectiva, son medidas “para cuidar a todos los argentinos y de protección en caso de que haya, como el año pasado, un esquema de volatilidad muy grande. Pero no podemos decir que en la Argentina hay cepo cuando pueden comprar los dólares que quieran y ya pueden distribuirse dividendos pasados”.

“Nos tenemos que guardar ciertas decisiones a futuro para la protección de los argentinos. Como siempre decimos, las negras juegan. Y cada decisión que tomamos, la tomamos en función de no volver atrás. El proceso está cada vez más consolidado y cada vez les cuesta más jugar (a las negras)”, añadió.

Por otra parte, Quirno reconoció que el tránsito hacia una economía más ordenada puede causar malestar en la sociedad, aunque aseguró que el presente es mejor que el pasado. “La gente se está bancando ese dolor. Es natural que haya queja. Es natural entender lo que está pasando. Pero no hay ninguna duda que estamos infinitamente mejor en que noviembre de 2023. En ninguna métrica que puedas tomar estás peor que en noviembre de 2023″, observó. También anunció que seguirán “bajando impuestos”.

El programa se transmitió en Infobae en Vivo

Un espacio para quienes trabajan, producen e invierten

“Economía de Quincho” está pensado para quienes emprenden, trabajan, producen e invierten en la Argentina. Su propuesta busca abordar la economía y la política desde una perspectiva que combina análisis, profundidad y debate con un tono relajado, directo y cercano.

El equipo aporta distintas miradas sobre la economía, los mercados, la política y la realidad argentina, con especial atención a las decisiones y transformaciones que impactan en la actividad productiva.

La edición especial tiene así una agenda centrada en la relación de la Argentina con el mundo y en los cambios que atraviesa su inserción internacional.