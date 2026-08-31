El reto sueco: envejecimiento acelerado, falta de personal y la urgencia de integrar a los trabajadores migrantes

En Suecia, los trabajadores nacidos en el extranjero ya sostienen una parte central del sistema de cuidado de mayores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En Suecia, los trabajadores nacidos en el extranjero ya sostienen una parte central del sistema de cuidado de mayores: en la última década, los municipios incorporaron unos 90.000 auxiliares de cuidados y auxiliares de enfermería, y 60.000 de ellos habían nacido fuera del país.

El dato adquiere peso porque, según DailySweden, el número de personas de 85 años o más crecerá alrededor de 60% en los próximos 10 años, una presión demográfica que obligaría a expandir la dotación de atención geriátrica en 32% para 2033 si no cambian la organización del trabajo ni los métodos de atención.

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El nuevo informe de SKR, la Asociación Sueca de Autoridades Locales y Regiones, citado por DailySweden aclara que esas cifras describen contrataciones y no crecimiento neto del empleo, ya que en el mismo período muchos trabajadores se jubilaron o abandonaron el sector. Aun así, el cambio ya modificó la composición de la plantilla.

En el caso sueco, una porción de esa tarea ya recae sobre trabajadores nacidos en el extranjero. No se trata de una reserva futura para cubrir vacantes, sino de un componente actual del sistema de atención a mayores. Más de la mitad de los auxiliares de cuidados municipales nacieron fuera de Suecia, al igual que más de uno de cada tres auxiliares de enfermería.

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En el conjunto de municipios y regiones, casi 300.000 empleados nacidos en el extranjero forman parte del empleo público, y su participación entre el personal municipal con salario mensual subió de 13% en 2014 a 22% en 2024, de acuerdo con SKR.

El número de personas de 85 años o más crecerá cerca de 60% en 10 años y la atención geriátrica necesitaría expandir su dotación 32% para 2033. REUTERS/Isabel Infantes

El envejecimiento acelerado presiona a un sistema que ya depende de la inmigración

La atención municipal a las personas mayores emplea hoy a unas 200.000 personas. Ese total incluye cerca de 110.000 auxiliares de enfermería, 75.000 auxiliares de cuidados y 16.000 enfermeros.

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La necesidad de nuevas incorporaciones no responde solo al envejecimiento de la población. Unas 57.000 personas que trabajaban en el sector en 2023 se jubilarán antes de 2033, por lo que habrá que reemplazarlas incluso si la tecnología, la reorganización de horarios y la atención preventiva permiten que los equipos actuales trabajen de otra manera.

El medio señala que esa dependencia no implica que la inmigración resuelva por sí sola el déficit de personal. Un estudio más amplio del IFAU, el Instituto de Evaluación del Mercado Laboral y de la Educación, encontró que la proporción de trabajadores nacidos en el extranjero en cuidados y educación preescolar se duplicó con creces en dos décadas, y los investigadores concluyeron que este grupo es cada vez más importante para cubrir puestos del Estado de bienestar, aunque advirtieron que una menor inmigración estrecharía un canal de contratación en el que el sector viene apoyándose.

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La discusión ya no es solo cuántos trabajadores hacen falta, sino con qué formación y estabilidad

También hubo avances en las condiciones laborales. Entre 2019 y 2025, la proporción de auxiliares de enfermería con jornada completa pasó de 46% a 63%, mientras que entre los auxiliares de cuidados subió de 42% a 65%.

La dotación total aumentó en unas 5.000 personas, pero los puestos equivalentes a tiempo completo crecieron en casi 10.000. Esa diferencia sugiere que parte de la mejora provino de una mayor estabilidad horaria y no solo de nuevas contrataciones.

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Más de la mitad de los auxiliares de cuidados municipales nacieron fuera de Suecia y más de uno de cada tres auxiliares de enfermería también. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La formación aparece como el siguiente punto. El título de auxiliar de enfermería quedó protegido legalmente en julio de 2023, y la proporción de auxiliares de cuidados con capacitación pertinente subió de 39% en 2021 a 43% en 2024.

Según la publicación, esa evolución plantea una cuestión práctica de integración: si quienes llegan del exterior podrán acceder a formación en sueco, apoyo lingüístico y vías para ingresar a funciones calificadas mientras ya están trabajando en el sistema. La discusión no se limita a sumar personal, sino a convertir la contratación en trayectorias laborales estables y calificadas.

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La calidad del servicio también forma parte del problema. En Oskarshamn, 98% de los usuarios de atención domiciliaria consultados dijo en 2024 que el personal solía tratarlos bien, informó el municipio.

Ese resultado local no puede proyectarse a todos los municipios suecos, pero ilustra por qué la discusión sobre reclutamiento y desarrollo profesional se cruza con la confianza, la continuidad y el trato cotidiano a las personas mayores. El próximo desafío, según DailySweden, será retener a esos trabajadores, reconocer su experiencia y ofrecer la formación que consolide su papel dentro de la atención geriátrica.

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